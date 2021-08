Méndez: "pelear hasta el final"

El entrenador de la Selección argentina de voleibol, Marcelo Méndez, aseguró ayer que el equipo nacional es "consciente" de que tiene que "pelear hasta el final" en el partido contra Brasil por el tercer puesto debido a que está en juego "una medalla olímpica".

"Los jugadores son conscientes de que tenemos que pelear hasta el final porque es una medalla olímpica. Vamos a ir con todo por ese objetivo", aseveró el técnico del elenco nacional tras la derrota por 3 a 0 frente a Francia en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En cuanto a la caída frente al conjunto europeo, Méndez expresó: "Siempre gana el que jugó mejor. Ellos jugaron muy bien en el saque y en el bloqueo. Nosotros defendimos mucho, pero no supimos contratacar". "El equipo dio todo lo que tenía que dar. Tenemos que estar todos orgullosos y felices porque estos jugadores dieron lo mejor que tenían", manifestó el entrenador en relación a sus dirigidos, que lograron arribar a la semifinal de la cita olímpica.

Francia manejó y dominó el partido en el estadio del parque Ariake desde su concentración defensiva y los casi nulos errores en ataque, con porcentajes altos de recepción desde donde construyó su juego. La victoria final fue con parciales de 25-22, 25-19 y 25-22, con Facundo Conte como máximo anotador de un equipo albiceleste que no se puede reprochar nada.

Brasil tropezó en su intención de repetir el título olímpico de Río 2016 contra Rusia (1-3). Argentina, que en Seúl se subió al último lugar del podio, intentará repetir ese hito deportivo el próximo sábado a partir de la 1:30 (hora argentina).



NO FUERON A LA FINAL

El santafesino Rubén Rézola y la bonaerense Brenda Rojas se ubicaron ayer en el séptimo lugar en semifinales del K1 200 y K1 500, respectivamente, de canotaje y no alcanzaron la etapa decisiva para pelear por una medalla de la disciplina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.