Luego de un año y medio, La Máscara reabre con “Nombrarte Recuerdo”

Por: Inés Platini

Sin lugar a dudas, uno de los sectores más afectados por la pandemia fue el teatro. Sin lugar a dudas, uno de los últimos sectores en ser tenidos en cuenta para volver a la presencialidad fueron los teatros. No obstante, finalmente, tras varios meses de incertidumbre, ensayos y de posponer funciones, el Centro Cultural La Máscara vuelve a abrir sus puertas, al igual que muchos otros espacios de artes escénicas del país. Y no lo hace de cualquier manera, sino que vuelve con “Nombrarte recuerdo”, su éxito de 2019.

“Estamos muy contentos de poder volver”, comienza relatando Gustavo Mondino, el presidente del La Máscara, y, seguidamente, explica: “Hicimos diez funciones en 2019. La obra empezó a funcionar muy bien, pasó algo muy lindo con el público, pero tuvimos que cortarla porque ya llegaba fin de año. Entonces, dijimos: ‘En marzo volvemos’. Y en marzo nos preparamos y cuando estábamos por volver, vinieron las restricciones”.

Sin embargo, aquella no fue la única vez que el elenco de “Nombrarte recuerdo” vivió dicha experiencia. Por el contrario, meses después ocurrió lo mismo.

“En diciembre de 2020 se habilitaron las salas, después de un año entero que estuvo cerrada. Entonces, esperamos y nos preparamos para volver en marzo de este año, y, nuevamente, vinieron las restricciones”, declara Mondino.

A continuación, Gusti, como lo llaman sus allegados, se lamenta: “Tenemos dos veces la amargura de, no solo poner a punto la obra y ensayar, sino también en cuanto a todo lo que implica la difusión, tener cubiertas las redes, imprimir, etc”.

“Nombrarte recuerdo” es una obra que pertenece al género de autoficción, es decir, que surge de las vivencias personales de los actores y luego, al llevarlas a escena, se mezclan con la ficción, provocando que el límite entre qué es verdad y qué es mentira sea confuso para el espectador. El público que presencie la obra se encontrará con siete monólogos de siete actores diferentes, que harán que queden conmovidos, movilizados y emocionados.

Durante las funciones de 2019, el elenco de la obra se encontraba integrado por Mayra Armando, Esequiel Caluva, Amorela Coppes, Darío Dalmas, Gustavo Mondino, Inés Nosti y Corina Perotti. No obstante, en este último tiempo, Corina y Darío se fueron a vivir a otras localidades, por lo que en este reestreno se verán dos nuevos actores en sus lugares: Candela Pruvost y Manuel Zimmermann.

Pese a ello, Mondino, director a su vez de “Nombrarte recuerdo”, asegura que la obra no sufrió grandes cambios: “Están esos reemplazos y algunas pequeñas cositas que modificamos como para anclar que entre medio de aquel momento y este hubo y hay una pandemia”.

Donde sí se notaron cambios fueron en los ensayos. “Cuando volvimos a ensayar con barbijos era raro, pero entendimos que ensayar sin barbijos nos ponía en riesgo”, manifiesta Gusti y agrega: “Pero bueno, es una cuestión de que si queremos hacerlo, hay que hacerlo de este modo, y queremos hacerlo, entonces tenemos que adaptarnos”.

Una de las principales incertidumbres que tiene el director de la obra con esta reapertura de La Máscara, una institución cultural que se encuentra hace más de 20 años en la ciudad, es si el público volverá a confiar en el teatro luego de este año y medio de estar cerrados.

“‘¿La gente volverá?, ¿tendremos público?’. Aparecen esas preguntas. Nuestra misión ahora es hacer que la gente entienda que el teatro es un lugar seguro para ir. Entonces, estamos expectantes de hacer todo bien para que la gente vuelva a confiar en que el teatro es un espacio súper seguro”, confiesa Mondino.

No obstante, este no es el único proyecto que tiene inquieto a Gustavo. Hace unas semanas, el artista comenzó a planificar nuevamente el tan esperado Festival de Teatro de Rafaela (FTR), el cual debió suspenderse en 2020 por la pandemia de coronavirus.

En relación a ello, Gusti se refirió a los Laboratorios de Creación Escénica del FTR, orientados a las disciplinas de Teatro, Danza, Circo y Artes Escénicas para jóvenes de entre 15 y 20 años.

“En las preinscripciones se anotaron más de 70 personas, lo cual es más de lo que esperaba, así que estamos contentos. Ahora, la próxima instancia es, en base a esa gente que se anotó, ver si abrimos todas las disciplinas y convocar a directores de otras ciudades, de reconocida trayectoria, para que vengan a trabajar con los equipos. Luego, informaremos quiénes van a ser y ahí viene una inscripción definitiva”, detalla el director.

Además, Mondino precisa que la disciplina en la que hubo más anotados fue en Teatro, seguido por Circo, luego Artes Escénicas y, por último, Danza.

“Leo esa lista de inscriptos y me encanta no conocer casi al 70% de la gente, porque habla de una renovación y de que siguen las ganas de hacer de la gente joven”, sostiene Gustavo.

Cuando los grupos ya estén conformados, cada disciplina creará su pieza final para presentar en el Festival, que este año se realizará en noviembre con varias obras al aire libre.

En relación a ello, Gusti adelanta: “El formato del Festival será más o menos el mismo, solo que adaptado a este contexto en donde habrá preponderancia de obras para el aire libre. Además, lo vamos a extender en días, todo pensado en tratar de evitar grandes colas y mucho amontonamiento de gente”.

“Nombrarte recuerdo”:

Se podrá ver todos los viernes y sábados de agosto a las 21:30 h, y, por el fin de semana largo, se agregará una función el domingo 15. Las entradas se pueden reservar de 17 a 20 h llamando al 503222 o se pueden acercar en ese mismo horario a La Máscara (Constitución 250). Las mismas tienen un valor de $500 para las generales y $350 para socios y estudiantes.

“Ya hubo por suerte muchas reservas para el viernes que hacemos el reestreno, así que esperamos que vengan a ver la obra”, concluye Gustavo Mondino.