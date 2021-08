El Concejo renovó la ordenanza que habilita reintegros por el uso de energías renovables

En su primera sesión ordinaria luego del receso invernal, el Concejo Municipal aprobó ayer tres proyectos aunque fue uno de ellos, vinculados al intento de un sector del Gobierno nacional de introducir reformas al sistema judicial, el que generó un intenso debate que anticipa la campaña electoral en el recinto. La concejal de Cambiemos Marta Pascual, presentó la iniciativa que plantea el rechazo al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que se encuentra en el Congreso. En ese marco, se cruzaron opiniones distantes entre oposición y oficialismo, y la aprobación del proyecto fue con seis votos afirmativos, uno negativo y dos abstenciones.

Una de las iniciativas que no generó contrapuntos y en la que todos estuvieron de acuerdo fue la presentada por el Ejecutivo vinculada a energías renovables, que tiene como objetivo crear incentivos para la instalación de colectores solares. El proyecto renueva, por tercera vez, el reintegro económico para propiciar el uso de este tipo de equipos de energías renovables en los hogares rafaelinos.

Esta ordenanza se enmarca en el trabajo por el cuidado del ambiente y la promoción del empleo verde local, que viene llevando adelante la Municipalidad de Rafaela a través del Instituto de Desarrollo Sustentable, permitiendo brindar un beneficio a quienes elijan cuidar el ambiente, fomentando el uso de equipos que utilicen energías renovables y promoviendo un marco adecuado para un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos naturales.

La ordenanza aprobada este jueves, amplió a 800 mil la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) para reintegrar hasta el 30 por ciento del valor de los colectores solares u otro tipo de equipamiento (en 2019 se había destinado la utilización de 400 mil de UCM). "El reintegro será por el valor monetario equivalente al 30% del costo de adquisición e instalación del equipo de generación de energía renovable" señala.

La concejal Brenda Vimo remarcó que “aprobamos un nuevo proyecto para la utilización, promoción y el fomento de energías renovables, algo que es muy importante en diferentes aspectos; en primer lugar para el cuidado del ambiente, para los usuarios ya que es algo sin costos y que no deja ningún tipo de lesiones en la naturaleza. Además, tiene algo fundamental que es la capacitación de gente que lo está instalando, manteniendo y vendiendo y esto también es generación de empleo genuino, nuevo y profesionalizado”.

“Esto ya se viene realizando desde el año 2016, donde desde el Ejecutivo local, a quienes colocaban colectores solares en su domicilio se les brindaba un reintegro del 30% sobre el costo que esto les generó. Desde ese momento y hasta ahora, el resultado es muy positivo: 234 personas que han instalado en sus domicilios colectores solares para el calentamiento del agua de uso doméstico y la calefacción de su hogar, de su empresa o de cualquier construcción, han recibido el beneficio del reintegro. Hoy con este nuevo proyecto, se amplía con un nuevo cupo de dinero para poder reintegrarle a aquellas familias que opten por esto y no solo para los colectores solares, sino para los paneles fotovoltaicos y las terrazas verdes”, explicó la concejal oficialista.

Por último, Vimo consideró que “es una ordenanza muy importante, es necesario utilizar energías renovables, ya que es energía que viene del sol, viene de la naturaleza, es energía inagotable, energía limpia que no deja residuos y disminuye los efectos del calentamiento global y los gases de efecto invernadero, por lo cual es un beneficio para todos, para el consumidor ya que es totalmente gratuita; para quienes se capacitan ya que genera empleo y para la naturaleza”, afirmó.



RECHAZO A LA REFORMA DEL

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Con el acompañamiento del Bloque de Cambiemos, la concejal Marta Pascual había ingresado antes del receso invernal un proyecto de declaración, en el cual rechaza la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal impulsada por el oficialismo nacional, entendiendo que de este modo se le quita independencia.

Al respecto, Pascual señaló: “Este proyecto de Declaración, que nos saca un poco del día a día de los temas de Rafaela, que es la tarea de los concejales, pretende que este Concejo se manifieste respecto a un tema que es muy preocupante y que si bien van a decidir los diputados y senadores nacionales afecta al Poder Judicial y eso afecta a toda la Argentina, afecta fundamentalmente la independencia del Poder Judicial. Entonces expresarnos sobre estos temas tiene que ver también con elevar el nivel del debate en el Concejo como lo hemos hecho en su momento cuando vimos afectados intereses de la provincia de Santa Fe por el caso Vicentin, las restricciones a las exportaciones de carne y la hidrovía entre otros temas”.

“Básicamente, planteamos el rechazo y la preocupación ante el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del MPF, que cuenta ya con media sanción en el Senado de la Nación y en donde consideramos que de aprobarse, condiciona seriamente la actuación de los fiscales por la injerencia de la política partidaria, en clara violación con lo dispuesto por la Constitución Nacional que en su Art. 120 señala que el Ministerio Público debe ser un organismo constitucional independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera”, se explayó la edil de Cambiemos que a fin de año concluye su mandato.

Finalmente, Pascual afirmó que “de acuerdo al asesoramiento que nosotros tenemos y a partir de lo que opinan y conocen los especialistas en estos temas, hay normas que son inconstitucionales y otras que constituyen un claro peligro para la división de poderes, lo cual sería el caso de la reforma judicial”.