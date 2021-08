Julia Romano lanza su tienda online y el arte contemporáneo suma un nuevo enclave virtual

Por estos días, la artista cordobesa Julia Romano está presentando su tienda virtual. Julia, que cuenta con más de 20 años de trayectoria artística, emprende este nuevo capítulo en la circulación de sus obras acompañada por Luogo, la galería rafaelina que dirige Sofía Culzoni.

Se trata de una apuesta a tono con los tiempos que corren, donde la virtualidad ha tomado un protagonismo inusitado. El proyecto se da, además, en el marco de una renovación integral del website de la artista www.juliaromano.com.ar. La tienda, accesible desde el mismo dominio, incluye más de 200 obras de 13 series realizadas a lo largo de toda su carrera, mientras que su reconocida serie Paisajes culturales se comercializa exclusivamente en el portal de arte Diderot.art.

Toda su obra está atravesada por un interés constante en el estudio del paisaje y su representación a lo largo de la historia del arte y en la posibilidad de crear el propio paisaje a través de las historias personales. En sus dibujos y collages digitales, el paisaje como tal es una excusa para pensar la relación con el territorio y establecer determinadas pautas de vida.

Trabajadora incansable, en plena pandemia la artista produjo más de 30 obras de su última serie Cambios de Estado, que comprende fotografías, objetos, dibujos, collages e instalaciones. "El paisaje es un hacer constante, un cambio permanente de estado de ánimo, materia y cuerpo" dice la artista sobre esta serie.



Últimas exposiciones y próximos proyectos

En todo este tiempo Julia no ha dejado de exponer. En 2020 fue seleccionada en el Premio de Arte Contemporáneo Yicca Prize 2020 en Milán; participó de la vigésimo cuarta edición de la influyente exhibición No dead artists en el Distrito de las Artes de Nueva Orleáns, EE.UU; integró la exposición colectiva Space Parallel en la Librería Bocca 1775 de Milán. En 2021 estará exhibiendo en el magnífico Caudan Arts Centre de Isla Mauricio, y en el célebre premio Arte Laguna en el Arsenal de Venecia. Este año su obra ha sido editada en la prestigiosa revista Circle Quarterly Art Review de Lyon, Francia y en el libro de fotografía Manifest: 8th International Photography Annual, de la Galería Manifest en Cincinnati, Ohio.

En medio de tantos compromisos internacionales, también trabaja activamente en nuestro país: entre 2020 y 2021 ha realizado y donado obra para la subasta anual de la Fundación Banco de Alimentos, el colectivo Coleccionables de Emergencia y el colectivo Arte Córdoba; fue la encargada de realizar una intervención en la fachada del Cabildo Histórico de Córdoba para el día de la Memoria; acaba de ser seleccionada en el Salón de las Mujeres 2021 del Museo de Bellas Artes Bonfiglioli en Villa María, la ciudad donde creció; ha sido invitada a participar de la 9na Bienal de Rafaela; en noviembre será parte de la MicroFeria de Arte Contemporáneo de Rosario y prepara una exposición en Alta Gracia, Córdoba, para fin de año.