Facundo Nadalín, nuevo refuerzo de la Crema

Atlético de Rafaela sumó en la jornada de ayer, día en el cual cerró el libro de pases de la Primera Nacional, a su tercer refuerzo. Se trata de Facundo Nadalín, defensor lateral derecho de 23 años.

Llega procedente de Newell’s Old Boys a préstamo por un año y medio, sin cargo y con opción de compra del 70% de los derechos económicos en 150mil dólares.

El rosarino disputó 41 encuentros en la primera de la Lepra, anotando un gol (vs Unión de Santa Fe) y no era tenido en cuenta por Fernando Gamboa, incluso en lo que va de la actual temporada de la Liga Profesional, no ingresó nunca en la convocatoria.

Nadalín es la tercera incorporación tras el arribo de Franco Jominy y Lautaro Parisi, quienes ya tuvieron su debut en la Crema el pasado sábado en Campana, en la derrota por 1-0 ante Villa Dálmine.

https://youtu.be/hC9W_G4y58k