Viotti: “La agenda de la gente pasa por la inseguridad”

“La cercanía al vecino no solo durante la época de campaña sino cada día estando presentes en los barrios nos permite identificar las necesidades reales de la gente, que reconocemos difiere mucho de la agenda de la política, la agenda de la gente pasa, entre otras cuestiones, por la inseguridad” reconoció el concejal Viotti al ser entrevistado.

Remarcó además que, escuchar a los rafaelinos y rafaelinas en sus reclamos es primordial para la tarea del concejal que, si bien hay problemas que exceden su responsabilidad como legisladores, no significa que no deban comprometerse y ponerse al frente de sus pedidos. Por el contrario, “los concejales somos la voz del vecino ante el Estado local para exigir que se cumplan sus derechos”, opinó el edil radical.

“Hay barrios que hoy están azotados por la violencia y la inseguridad, sobre todo en la zona norte de la ciudad, donde la gente está a la deriva, desprotegida y sin solución. Ayer fue noticia nuevamente la muerte de una persona en Barrio Mora y es moneda corriente la violencia, las armas y los robos en las casas en construcción de los beneficiarios del loteo Mi tierra, mi casa”.

“Acá hay algo que no podemos permitir y es que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, donde se los priva de bienestar en sus barrios, donde faltan servicios básicos y no hay seguridad para su gente”.

Al finalizar, la candidata Carina Visintini, agregó “nuestra propuesta de unidad es también una invitación a todos los rafaelinos y rafaelinas a trabajar juntos por estos problemas que nos aquejan a todos desde hace mucho tiempo. Porque también somos vecinos y queremos vivir con la tranquilidad de que nuestros abuelos, hijos, amigos y nosotros mismos podamos andar libres por la ciudad y disfrutarla como nos merecemos”.