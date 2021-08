Argentina no pudo con un implacable Francia

Tokio, 5 (NA) - La Selección argentina masculina de voleibol no pudo este jueves con el implacable trabajo de Francia, que lo superó por 3 sets a 0 en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y lo llevará a jugar por el bronce en el clásico sudamericano ante Brasil, el próximo sábado.

Francia manejó y dominó el partido en el estadio del parque Ariake desde su concentración defensiva y los casi nulos errores en ataque, con porcentajes altos de recepción desde donde construyó su juego.

La victoria final fue con parciales de 25-22, 25-19 y 25-22, con Facundo Conte como máximo anotador de un equipo que no se puede reprochar nada, porque tuvo enfrente a un rival que lo maniató y no le dejó desplegar el juego que lo había llevado por tercera vez en su historia a las semifinales olímpicas.

El sábado todos juntos por la de Bronce 🥉 pic.twitter.com/l9tqbMpVgY — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) August 5, 2021



Pero como ocurrió en esas anteriores oportunidades (Sidney 2000 y Seúl 1988), no pudo cruzar esa instancia y peleará por el bronce en el clásico sudamericano del "cuco" Brasil, que tropezó en su intención de repetir el título olímpico de Río 2016 contra Rusia (1-3).

Argentina, que en Seúl se subió al último lugar del podio, intentará repetir ese hito deportivo el próximo sábado a partir de la 1:30 (hora argentina).