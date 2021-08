El gobernador Omar Perotti sostuvo ayer, durante un acto realizado en la ciudad de Santa Fe, que los números de la pandemia en la Provincia "han mejorado pero aún no son los que queremos" a la vez que sinceró su deseo de "tener una semana entera por debajo de los mil casos de coronavirus".

"Tenemos por delante la acechanza de una cepa de alta contagiosidad, y no queremos entrar descuidados a esa etapa para poder demorar lo máximo posible la llegada comunitaria de circulación de la cepa Delta", declaró mientras mañana vence un nuevo decreto que regula las distintas actividades en el marco de la emergencia sanitaria.

En relación a posibles flexibilizaciones, Perotti aseguró que "el grueso de las actividades se han recuperado al menos en lo mínimo" y confió que el objetivo ahora es que "cada medida sea a favor de la presencialidad escolar en Santa Fe".

Como los casos aún se mantienen por encima de los mil por día, y la ocupación de camas críticas todavía es alto, no habría demasiados cambios para las actividades económicas a partir del sábado.