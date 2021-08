El equipo de salud presentó un análisis y balance de lo actuado en pandemia

El equipo de Salud que acompañó la gestión municipal desde el comienzo de la pandemia, presentó ayer un análisis y balance sobre lo actuado hasta el momento, con la mirada puesta en las acciones futuras. En las instalaciones del DIAT (Dispositivo Integral de Abordaje Territorial) ubicado en el barrio 2 de Abril, el intendente Luis Castellano; los médicos Diego Lanzotti, Emilio Scarinci, Martín Racca; la médica Sandra Cappello; el bioingeniero Emilio Moscardo; la directora regional de Salud, Eter Senn; la presidenta de la Comisión Ejecutiva del SAMCo, Melina Engler; y la secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, Myriam Villafañe desplegaron las estadísticas sobre la inversión en salud para el aumento de la infraestructura del Hospital.

El Intendente comenzó la conferencia manifestando: “Después de un año y medio de pandemia, donde venimos trabajando con todo el equipo de salud y haber sostenido una situación sanitaria inédita, nosotros entendimos que era un momento oportuno para hacer un parate, una reflexión, un análisis, para tener algunos datos y contárselos a la comunidad, porque tiene que ver con la transparencia con la que se ha realizado todo esto. Y mostrarle a la sociedad, los números que teníamos en el inicio de la pandemia y los números que tenemos hoy, hablando de recursos materiales y humanos”.

Al mismo tiempo, remarcó como fundamental, el trabajo llevado adelante en conjunto: “Fundamentalmente, cómo es posible que si trabajamos todos juntos, tanto Gobierno nacional, provincial, local y a la comunidad, se pueden sacar situaciones de las más complejas, adelante. Cómo, a pesar de los momentos delicados y difíciles, de que se trabajó siempre al límite, donde estamos atravesando una catástrofe sanitaria, porque pasar los 300 fallecidos en la ciudad en un año y medio, no se puede hablar de otra cosa más que de un dolor inmenso”. Y agregó: “Pero nosotros tenemos que pararnos en este momento, donde la pandemia nos deja un entretiempo como para poder analizar, reflexionar y pensar en lo que viene, que es otra de las reflexiones que tenemos que hacer, y que nosotros como equipo también tenemos que poner en común para saber cómo vamos a trabajar en lo que será la pospandemia, con un proceso de vacunación de amplísima cobertura”.



DOBLE DE EXIGENCIA

Por su parte, Diego Lanzotti presentó datos compilados en cuadros, gráficos y proyecciones. Se refieren al crecimiento en infraestructura y equipos del Hospital; gastos de funcionamiento; capacidad de respuesta; derivaciones de pacientes al sector privado; así como también información vinculada a cantidades de hisopados, de casos, internaciones, personas fallecidas, entre otros.

“Se afrontó una segunda ola con el doble de exigencia, con un ritmo de vacunación en alta. Sociedad, Estado y el personal de salud dieron una respuesta extraordinaria”; aseguró Lanzotti.

Con la mirada puesta en la próxima etapa, explicó: “Empezamos a estudiar todos los casos de coronavirus, y en algunos casos los catalogamos como secuelas; por lo que tenemos una licitación del equipamiento y estamos encaminados con eso. Dimos un paso con la pediatría y queremos dar otro teniendo una unidad de reanimación pediátrica para casos que requieran un mejor tratamiento antes de una posible derivación”.

Por otro lado, se refirió al personal que desempeña sus tareas en el Hospital “Doctor Jaime Ferré”: “Tenemos que reordenar los recursos humanos -que nos está llevando un arduo trabajo- y reposicionar el resto de los servicios, donde empezamos a articular con aquellas patologías No-Covid. Incluimos a los Centros de Salud porque creemos que las enfermedades se resuelven con prevención”.



CIEN MIL DOSIS

Martín Racca, quien se encuentra abocado al operativo de vacunación y a la estrategia para ampliar la cobertura y lograr mayor inmunidad colectiva, expresó: “Esta semana informamos que Rafaela superó las 100 mil dosis colocadas. Cabe recordar que el vacunatorio, en un comienzo, vacunaba a personas que no tienen domicilio en Rafaela. De la primera dosis fueron colocadas 77.512 y de la segunda dosis 24.045 vacunas. Es un porcentaje que nos gustaría ampliar de acá en adelante, sobre todo en la segunda dosis, para prepararnos de la mejor manera para cuando tengamos la circulación de la variante Delta”.

“Las vacunas que llegarán en los próximos días se van a destinar a completar los esquemas de vacunación. En cuanto a la segunda dosis de Sputnik, hay retrasos y estamos esperando definiciones para saber con qué estrategia podemos avanzar. Es decir, si será la intercambiabilidad de las vacunas, si vamos a esperar el componente importado de Rusia o si va a ser la fabricación nacional”; aclaró.



RESPONSABILIDAD

DE LA COMUNIDAD

La infectóloga Sandra Cappello no pasó por alto la responsabilidad de la comunidad a la hora del diagnóstico mediante los test de hisopados: “Es importante recalcar la responsabilidad de la población en cuanto a hisoparse. No minimizar los síntomas y concurrir al 107 ante el menor síntoma y acercarse a hisoparse en los puestos que puso a disposición la ciudad. Aquellas personas que son casos estrechos o que tienen dudas, pueden acercarse a la carpa de asintomáticos, ubicada en la Plaza 25 de Mayo”.

Sin embargo, Cappello enfatizó en un aspecto: “Algo que quiero recalcar es la importancia epidemiológica de detectar precozmente las nuevas variantes. Nosotros vimos que la variante Manaos, por el mes de abril, la detectamos en la vigilancia epidemiológica, por lo que nos sorprendió cuando ya estaba instalada la cepa en la ciudad. No queremos que nos pase eso con la variante Delta. Y es por eso que hacemos un control estricto de las personas que vienen del exterior. Los hisopados a estas personas se hacen al día 7, y pedimos que no se hisopen antes en la carpa de asintomáticos porque eso pone en riesgo a toda la población”.