Cinco ofertas para ampliar celda del Relleno Sanitario

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Ambiente y Movilidad y la de Obras y Servicios Públicos, realizó ayer el acto de apertura de las ofertas en el marco de la licitación para la obra civil de ampliación de la celda II del módulo IV del Relleno Sanitario de Rafaela que cuenta con un presupuesto de casi 35 millones de pesos y un plazo de ejecución de cuatro meses.Si bien se informó que cinco empresas formalizaron ofertas para competir por el jugoso contrato, no se brindaron los nombres de las mismas. Según se consignó, ahora las áreas técnicas del municipio efectuarán el análisis de las propuestas y controlarán la presentación de toda la documentación exigida en los pliegos. Una vez aprobado, adjudicado y firmado el contrato, se pondrá en marcha la obra que se concretará en dos etapas que contemplan el desmonte y retiro del suelo vegetal, compactación y perfilado, construcción de terraplenes laterales e impermeabilización de la nueva celda.El intendente, Luis Castellano; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el secretario de Hacienda y Finanzas, Heriberto Lanfranco y la Directora del Complejo Ambiental, Claudia Isaurralde, junto a Mónica y Claudia que representan a las cooperativas de reciclado, participaron del acto.“Vamos a seguir promoviendo la inversión pública en nuestra ciudad y trabajando con obras que apuntalarán el crecimiento de Rafaela, la región, la provincia y el país. La obra es motor del desarrollo y generadora de empleo” sostuvo Castellano. “Cuando se decidió comprar esta tierra pensando, de manera estratégica, en un relleno sanitario y en la separación de residuos, no imaginamos que íbamos a tener una celda completa, un proceso de separación que es ejemplo en Argentina, dirigentes de nuestro país y el exterior que vienen, conocen y se llevan el modelo Rafaela que lidera el Municipio, pero que es acompañado porque cada vecino y vecina”, expresó.“El 80% de los hogares rafaelinos separa sus residuos y hay un proceso que estamos llevando adelante con las empresas para la separación. Si ello no ocurriese, no habría tratamiento de residuos. Tampoco habría cien personas trabajando y manteniendo a sus familias a través de lo que denominamos Empleo Verde. Vamos camino a los 150 años de Rafaela. Estamos soñando y gestando una ciudad sustentable que podamos dejarle a las futuras generaciones”, concluyó Castellano.Por su parte Caruso destacó que “este sería el último módulo de la segunda celda de este relleno que empezó a operar en el año 2003" y puntualizó que inicialmente "se estimaba que cada celda duraría 6 años, pero con una correcta gestión de los residuos, y una buena operación de la misma llegamos a que su vida útil sea de 10 años, lo cual ha implicado inversiones y la mejora constante en los procesos.” La funcionaria consideró que "un lugar seguro donde disponer los residuos no es fácil ni de gestionar ni de lograr las prioridades en la inversión desde los gobiernos de turno. Y en Rafaela hace muchos años se ha tomado la decisión y se ha sostenido en el tiempo. Estas son inversiones que no dudamos en hacerlas, sabemos que son una obligación".El Relleno Sanitario es una técnica de disposición final de los desechos sólidos en el suelo con miras a su eliminación, que no causa molestia ni peligro para la salud. Tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de sellado. El predio de Rafaela, ubicado en el Complejo Ambiental al noroeste de la ciudad, es considerado un caso modelo en el país para el tratamiento de residuos.