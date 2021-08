El Municipio busca ordenar el uso de la cartelería política

En el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela se llevó a cabo ayer una charla informativa entre funcionarios del gobierno local y los representantes de las distintas instituciones políticas-partidarias que participarán de las elecciones primarias del próximo 12 de septiembre. En ese contexto, autoridades locales brindaron los detalles sobre los distintos medios del espacio público que cada expresión política podrá utilizar para emitir sus propuestas, a partir del 12 de agosto a la hora 00:00.

El secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo; el director de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, Ezequiel Postovit; el jefe de División de Protección Civil de Rafaela, Diego Álvarez e integrantes del equipo de Gobierno y Participación participaron en representación del Municipio.

Al término del encuentro, Lombardo explicó que “esto se ha transformado en un esquema habitual en donde nos reunimos con todas las expresiones políticas que conformaron lista para participar las elecciones primarias del 12 de septiembre. La idea fue acordar un ordenamiento de la campaña en materia de propaganda visual y sonora de tal manera que se sostenga una armonía que no afecte al normal funcionamiento de la ciudad, en particular, en la cuestión vial. Todo esto trabajado en conjunto con el equipo de Ingeniería de Tránsito”.

“A lo que tradicionalmente se planteaba, que eran los cuatro bulevares fundacionales -Santa Fe, desde la Plaza 25 de Mayo hasta Río de Janeiro; Yrigoyen, desde la Plaza 25 de Mayo hasta Vieytes-Marchini; Roca, desde la Plaza 25 de Mayo hasta Podio-500 Millas Argentinas y Lehmann, desde la Plaza 25 de Mayo hasta Brasil-Salva-, se dialogó sobre la posibilidad de extender las ubicaciones de bulevar hasta las inmediaciones del nuevo hospital. A esta propuesta se sumaron otros lugares, contemplando el movimiento que tienen -Italia, desde Mitre hasta Gabriel Maggi; Roque Sáenz Peña, desde Santa Fe hasta Brasil y Podio, desde Roca hasta Fanti-”, detalló.

El funcionario destacó que “también se acordó que alrededor la Plaza 25 de Mayo; la Recova Ripamonti; la Catedral San Rafael; el edificio municipal y las rotondas de Fanti y Suipacha e Yrigoyen y Fader no se colocará propaganda. Asimismo, se llegó a un acuerdo para que la zona del Hospital Doctor Jaime Ferré y sus inmediaciones -Plaza 9 de Julio y Club Estudiantes- esté vedada para la instalación de cartelería, teniendo en cuenta que en ese área se está trabajando fuerte con los equipos de salud en el proceso de vacunación por la pandemia”, indicó.



CÓMO SIGUE EL PROCESO

Tomando en consideración que durante la reunión se acordó la incorporación de más arterias para sortear la ubicación de los carteles propagandísticos, el relevamiento de las columnas existentes se extenderá más de lo habitual en este tipo de procesos. Asimismo, la semana próxima se convocará a los representantes de los instituciones políticas-partidarias para llevar a cabo el sorteo que determinará la ubicación que le corresponderá a cada expresión política para la instalación de sus carteles.

Por su parte, Postovit indicó que se recomendó “evitar la colocación de carteles sobre señalización vertical o lumínica; que la cartelería se encuentre bien sostenida en las columnas para evitar inconvenientes con los transeúntes y no ponerlos en ochavas entre otras medidas”.

“Hay que saber que está establecido que no se pueden colocar carteles con propaganda política a una distancia menor a 40 metros de las escuelas en donde se realicen comicios. También los carteles ubicados al ras del piso generan contaminación visual para quienes conducen vehículos y eso hay que evitarlo. Lo mismo cabe para el arbolado público, ya que atenta contra el medioambiente, y la colocación de pasacalles a la altura de las calzadas que podrían generar problemas con las extensiones de cables que transportan energía eléctrica”, señaló.

“Es por eso que vamos a realizar los controles correspondientes y, en caso de observar un cartel ubicado en una posición inadecuada, procederemos al retiro hacia uno de nuestros depósitos -ubicado en Constituyentes al 240-, dando aviso simultáneo a la fuerza política para que lo retire, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30”, expresó.

Finalmente, se mencionó que los pasacalles solo estarán permitidos en la zona de las colectoras o espacios similares en donde se los pueda ubicar de manera segura pegados a un tejido; el sistema de propaladora podrá utilizarse en horario comercial y se permitirá el reparto de folletos, siempre que se respeten las normas de convivencia sanitaria existentes.