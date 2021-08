El PDP presentó la lista de precandidatos a concejales

La lista de precandidatos a concejales del PDP, que encabeza Carla Boidi, salió saltó formalmente ayer al escenario de la campaña para las elecciones primarias del 12 de septiembre, cuando competirá con otras tres propuestas dentro del Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS). Con el "padrinazgo" del concejal Lisandro Mársico, la lista presentó a sus integrantes: Boidi, Leonardo Baruchelli, Mariana Bertolín, Marcelo Trigueros, Liliana Varrone, Luis Aresca, Carolina Cordero y Oscar Schmidt. Se encontraba presente también el candidato a Diputado Nacional en la lista del Frente Amplio Progresista, el Arquitecto Horacio Bertoglio.En el inicio de la conferencia de prensa, a la que también asistió el candidato a diputado nacional en la lista del Frente Amplio Progresista Horacio Bertoglio, Mársico expresó: “Hoy nos convoca la presentación de la lista del Partido Demócrata Progresista que va a competir en las internas del 12 de septiembre, dentro del FPCyS. El PDP ha elegido a Carla Boidi para encabezar esta lista y desde mi persona y desde el mismo partido, agradecemos toda la predisposición y el trabajo que se está llevando a cabo en equipo; un equipo que no es una coyuntura, es un equipo para futuro, es un equipo para seguir trabajando”.“La ciudad que todos queremos” es nuestro slogan de campaña. Pero no tiene que ver con una idea vacía o de marketing político. Para nosotros, es mucho más que eso, es una idea, es un concepto, que nos marca el rumbo para pensar propuestas frente a una realidad cambiante y compleja, que exige de la política y de los políticos mayor amplitud, mayor capacidad de escucha y de empatía”. En la interacción que estamos teniendo con los vecinos, surgen las propuestas y las ideas que hace ya más de seis meses, que con Carla Bodi venimos trabajando y yo llevo al Concejo Municipal, apuntó el concejal.“Elegimos a la Arquitecta Boidi porque constituye una amalgama que queremos destacar entre su particular sensibilidad y empatía que posee en ese contacto diario con los vecinos y un perfil técnico aportado por su profesión, que estamos convencidos resulta importante, para sumar al Concejo Municipal”, finalizó Mársico.Por su parte, Boidi sostuvo que “esta candidatura me permite volcar todo mi conocimiento al servicio de mi ciudad; soy Arquitecta, profesión que no solo me da la posibilidad de pensar la ciudad desde su crecimiento, sino que permite estar en contacto con una importante cantidad de personas a diario, de diferentes sectores y con distintas miradas”.“Creo que involucrándome y participando es la única forma de cambiar aquello que no nos gusta, primero lo hice desde una institución, el Colegio de Arquitectos y ahora, he decidido sumarme a este desafío”, dijo la precandidata. Y agregó: “Caminar junto a Lisandro Mársico es compartir su enorme capacidad de trabajo aprender de su del compromiso y la gran responsabilidad con la que lleva a cabo su tarea. Lisandro genera propuestas serias y concretas y en ese sentido es que venimos trabajando arduamente, escuchando y dialogando con vecinos y emprendedores para conocer aún más sus problemáticas y poder generar proyectos para resolverlas. Mi aporte en este sentido, no solo tiene que ver con fortalecer su trabajo sino con las ganas de sumar a Rafaela, con una mirada complementaria que busca enriquecer cada una de las alternativas”.“Cada semana vamos a presentar una propuesta, esos son nuestros lineamientos de trabajo, casualmente esta semana estamos trabajando sobre la adhesión a la Ley Provincial N° 13.903/19 sobre Etiquetado de Eficiencia Energética de Inmuebles Destinados a Vivienda y así vamos construyendo, con el aporte de vecinos y profesionales especializados en cada materia propuestas en salud, educación, violencia de género, seguridad y medio ambiente”, afirmó Boidi.La precandidata, al ser consultada por las recorridas y la actitud de los vecinos, fue contundente al precisar: “La gente ni sabe quiénes son los candidatos, la gente tiene problemáticas en un montón de sectores y no está pensando a quien votar. Pero esto es un llamado de atención, seamos conscientes como ciudadanos a quien votamos, porque la política también es parte de las problemáticas. Involucrémonos en el momento de votar, analicemos bien. Yo sea cual sea el resultado que se de en las PASO, yo estoy comprometida en trabajar por el ciudadano y voy a seguir desde el partido”.Por su parte, Baruchelli indicó que “cada uno de nosotros que conformamos este equipo, viene del sector privado y sabemos lo difícil que es llevar nuestros comercios adelante, el generar un crecimiento estable. Ese sería uno de los ejes y nuestro compromiso es escuchar, dialogar, pero no quedarnos ahí, sino es tomar cada una de esas ideas y preocupaciones para transformarlas en propuestas que serán presentadas por nuestros concejales”, indicó Baruchelli.