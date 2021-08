Ruidosas manifestaciones frente al Colegio San José y el Obispado

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - A partir de las 18.00 de la jornada de ayer se llevó a cabo en nuestra ciudad, una ruidosa protesta de jóvenes sobre calle 9 de Julio frente al Colegio San José, aunque con el correr de los minutos el epicentro de los reclamos se fue desplazando hacia la vuelta de la manzana, frente a la sede del Obispado de Rafaela -gestor y propietario del Colegio San José- sobre calle Necochea 150, donde no sólo hubo reclamos sino airados insultos a la institución religiosa, por un grupo de no menos de doscientas personas.

Si bien todo comenzó con el reclamo de "Justicia, justicia", con el Colegio vallado, y el tránsito vehicular debió ser cortado, con el correr de los minutos la calma inicial dejó de ser tal primero frente al Colegio y luego frente al Obispado de Rafaela donde los reclamos se transformaron en fuertes insultos hacia ambas instituciones religiosas. Algo inédito en la ciudad de Rafaela.

Bajo la consigna "Basta de abusos en las escuelas", estudiantes, padres y madres del Colegio San José unidos en 'Rafaela Organizada' el martes último, a través de las redes sociales y medios de comunicación, convocaron a una sentada e intervención sobre la calle 9 de Julio en las puertas del Colegio, según reza la convocatoria para "hacer carteles" y pancartas, por lo que solicitaron a los participantes llevar cartones, fibrones y otros útiles escolares.

Con la referencia: "A vos también te involucra", la convocatoria fue amplia y abierta: "a ciudadanos e instituciones: estudiantes, docentes, familias, grupos de amigos/as, universidades, escuelas, clubes, instituciones gubernamentales, y organizaciones de la sociedad civil", expresaba la invitación publicada en Instagram.

En referencia a los docentes convocados, cabe agregar que según comentaron a LA OPINION varios de los educadores del Colegio, en estos momentos se sienten «entre la espada y la pared», presionados por un lado por pertenecer a la institución cuestionada y por el otro lado compartir y expresar el mismo pensamiento y sentimiento de alumnos y padres en relación a los abusos sexuales.

Justamente un día antes, luego de conocerse los resultados de la Cámara Gesell donde la niña abusada ratificó sus primeros dichos acerca de la pesadilla vivida, una estudiante del 5° Año del Colegio, Lola Pergolesi, manifestaba en declaraciones a Radio Rafaela: "Nosotros sabemos que este no es el primer caso en la historia institucional del Colegio San José, hubo varios. Queremos decir ‘Basta’, basta de abusos en la escuela. Y si no hubiese pasado en el San José, pudo haber ocurrido en cualquier otra institución”, agregó.

Cabe señalar además que a partir del viernes próximo se retomaría el dictado de clases con normalidad, según trascendió, de no haber ningún imprevisto.



PRIMER COMUNICADO

OFICIAL DE FISCALIA

Aunque no informa sobre novedades que ya todos conozcamos, vale la pena destacar que la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, en la víspera, emitió su primer comunicado en torno al caso del Colegio San José, que bajo la firma de Oficina de Prensa y Difusión MPA -con sede en Santa Fe- dice lo siguiente:

"Remitimos información acerca de la investigación iniciada a partir de una denuncia en la que se refiere a un presunto abuso sexual en perjuicio de un niña dentro de un colegio de la ciudad de Rafaela.

"Las fiscales a cargo de la investigación son Ángela Capitanio y Favia Burella, de la sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Unidad Fiscal Rafaela de la Fiscalía Regional de la Quinta Circunscripción Judicial.

"Las funcionarias judiciales continúan disponiendo diligencias investigativas. Entre otras, ya se llevó a cabo la entrevista a la presunta víctima en cámara Gesell. Además se tomaron declaraciones de testigos y en los próximos días se continuarán recibiendo testimonios de distintas personas. Por otra parte, se aguardan los resultados de pericias, entre ellas, un informe psicológico y otro del médico forense.

"Dadas las características de las investigaciones relacionadas a delitos contra la integridad sexual en los que podrían estar involucrados niñas, niños o adolescentes, no se brinda mayor información a fin de evitar la revictimización de las posibles víctimas", concluye la misiva.



ADHESION DE

PEDIATRAS

La Comisión Directiva de la Filial Rafaela de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), también hizo público un comunicado donde señala textualmente que: "reafirma públicamente los derechos de niños niñas y adolescentes (NNYA) y repudia todo hecho de vulnerabilidad de los mismos los cuales deben ser protegidos por la ley. Debemos saber que todo NNYA tiene «derecho a ser escuchado, a proteger su integridad física y psíquica, a respetar su intimidad, a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo». Esperando pronto esclarecimiento de los hechos SAP acompaña a la niña y familia", concluye.