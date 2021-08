“Esto pasa cuando no le das plata a la barra”

Clima caliente en barrio Alberdi. Guillermo Sara decidió no continuar en la Crema y un grupo de hinchas hizo saber su enojo con una bandera en el Monumental. El propio arquero surgido en la cantera del club se encargó de responderles.

Estalló la crisis interna en. La Crema pasa, nuevamente,por barrio Alberdi. El rafaelino, que tenía vínculo hasta finalizar la temporada 2021, decidió rescindir en este inicio de la segunda rueda.El momento futbolístico que atraviesa el equipo, con dos derrotas seguidas, en el puesto 10 de la zona B, con 24 puntos en 19 partidos, más las diferencias, acentuadas aún más cuando las cosas no andan del todo bien, con el cuerpo técnico, hicieron que Sara (33 años) tome la determinación de marcharse del club que lo vio nacer futbolísticamente, y del cual es hincha. Y lo cual generó todo tipo de sensaciones en los hinchas, que se expresaron en las redes sociales, mayoritariamente, y otros en el propio Monumental., y las siglas LBDLT, entendiéndose la firma: La Barra De Los Trapos, como se denomina a la hinchada albiceleste.El propio ‘Melli’ Sara lo compartió en su cuenta de Instagram, respondiendo y repudiando dicho accionar:Desde el club se informó que el arquero finalizó su contrato de manera anticipada y si bien no se dieron mayores detalles, trascendidos indican que Sara cedería lo que debe cobrar por indemnización para la pensión que se esta construyendo en el propio predio del Polideportivo del Autódromo. Con respecto a los motivos de su partida, sólo fue por las diferencias que mantiene el arquero con el cuerpo técnico, principalmente con Otta. En la tarde del martes Sara pasó a retirar sus pertenencias y despedirse de sus compañeros.Ayer por la tarde el arquero rafaelino acordó con los principales directivos de Atlético y hoy firmará su rescisión; terminando así con su segundo ciclo en el club, recordando que también jugó en Boca Juniors, Betis de España y Lanús.Sara venía siendo titular durante su retorno a Alberdi, ya desde la temporada pasada, pero la actuación del último sábado en Campana llevó a determinar que el DT Walter Otta le comunicara que este viernes, cuando reciba a San Telmo, iba a ser suplente. Decisión que provocó su idea de marcharse anticipadamente.A todo esto, el plantel profesional de Atlético sigue con su preparación para recibir este viernes 16hs a San Telmo, por la fecha 20. En lo que respecta al equipo, este jueves el entrenador confirmará los convocados y las variantes que tendrá el once inicial con respecto al que viene de utilizar el pasado fin de semana en la caída ante Dálmine en Campana.