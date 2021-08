Hamilton, orgulloso de Vettel por defender los derechos de la comunidad LGBTQ+

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El piloto británico Lewis Hamilton se sintió "orgulloso" de Sebastian Vettel por defender los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Hungría el pasado fin de semana, después de que el corredor alemán fuera amonestado por romper el protocolo de la FIA.

Ambos pilotos se manifestaron en contra de la legislación húngara contra el colectivo LGBTQ+ en la previa al inicio del Gran Premio de Hungría y el pasado jueves Vettel portó unas zapatillas con diseño de arco iris en el paddock, mientras que en la parrilla antes de la carrera, se puso una camiseta con los mismos colores con las palabras "Same Love" escritas en la parte delantera.

Vettel recibió una reprimenda debido a que no se quitó la prenda durante la ceremonia del himno nacional y eso se consideró como un incumplimiento de las instrucciones del director de carrera, con Carlos Sainz, Valtteri Bottas y Lance Stroll también recibiendo una llamada de atención similar después de que mantuvieran sus camisetas de We Race As One.

Según informó Motorsport, antes de la decisión de la FIA, Vettel dijo que estaría "feliz" si lo descalifican por llevar la camiseta, a la vez que indicó: "Pueden hacer lo que quieran conmigo, no me importa. Lo volvería a hacer".

"Obviamente no nos corresponde a nosotros hacer la ley, y ese no es nuestro papel, pero creo que simplemente expresamos el apoyo a quienes se ven afectados por ella", expresó Vettel el pasado jueves.

Al ser consultado, por la prenda del piloto alemán, Hamilton lo elogió y dijo: "Creo que es maravilloso que Seb haya adoptado una postura este fin de semana para hablar realmente en favor de los miembros de la comunidad LGBTQ+ aquí".

"Hablé de ello al principio del fin de semana. Creo que era importante que lo hiciera. Estamos impulsando la diversidad y la inclusión, y esa comunidad, al 100%, está incluida en ella.

Estoy orgulloso de él por lo que hizo", aseveró.

Hungría aplicó el mes pasado una ley que impide la representación y la enseñanza de la homosexualidad o la transexualidad a los menores de 18 años, lo que provocó una condena generalizada en toda Europa.

La UE ya emprendió acciones legales contra Hungría, a la vez que la mayoría de los gobiernos de sus Estados miembros condenan la ley como una "forma flagrante de discriminación basada en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género".