LAS ULTIMAS NOTICIAS EN POCAS LINEAS

* El Gobierno nacional repartió un manual de estilo a sus candidatos de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de unificar el mensaje de campaña de cara a las elecciones primarias de septiembre y generales de noviembre. Bajo el lema "La vida que queremos", el instructivo traza los ejes discursivos del Frente de Todos y también adelanta los objetivos que tiene el Poder Ejecutivo en cuanto a performance electoral.* El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, permanecía aislado en forma preventiva en Santa Cruz por haber sido contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus. "Llegué ayer por la tarde a la provincia de Santa Cruz por actividades en agenda con un PCR negativo. No obstante, por la noche me informaron que soy contacto estrecho de una persona con Covid-19", señaló el funcionario.* La Procuración del Tesoro, con la firma de su titular, Carlos Zannini, presentó un recurso de "queja" ante la Cámara en lo Comercial para que le permita avanzar con el proceso de quiebra de la empresa Correo Argentino S.A., perteneciente al grupo empresario del ex presidente Mauricio Macri.* Las cámaras que enrolan a los comercios y el sindicato del sector sellaron un reajuste en la paritaria, que incluirá una "gratificación extraordinaria" por única vez de $4.000 a abonarse durante la segunda quincena de agosto, además de un incremento no remunerativo del 9% a partir de noviembre próximo. Se trata de la paritaria más grande del país, ya que alcanza a 1,2 millones de empleados.