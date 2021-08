Comenzó la vacunación a menores de 18 años

Con la aprobación de la vacuna Moderna, el esquema de vacunación alcanza a todos los adolescentes entre los 12 y 17 años que tengan alguna comorbilidad, como es diabetes, obesidad, problemas crónicos cardiológicos, pulmonares y renales, desnutrición, embarazos adolescentes; y aquellos niños o niñas que estén alojados en algún centro o con certificado de discapacidad.En este marco, Luciana Díaz, responsable Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud sostuvo que este martes "se comenzó a vacunar a los adolescentes priorizados que presentan comorbilidades" y que "en Rafaela, como en todo el país, se empezó a las 8 de la mañana a vacunar con Moderna, que es de una plataforma de ARN mensajero".“Como primera etapa, está pensada esta población, para lo cual había que anotarse en la página del Gobierno Provincial. Invitamos a todos los que quieran ir manifestando su voluntad de vacunarse, que lo hagan por ese medio. Hoy tenemos otorgados 270 turnos” expresó Díaz.“La vacuna Moderna requiere de una cadena de frío especial; se conserva en ultra freezer a menos de 15º grados y luego de ser sacada, puede pasar a heladera por unos 30 días. Viene en frascos multidosis. Por ello, vamos a trabajar con grupos de 15 niños y niñas. No van a estar expuestos a estar juntos; el lugar está ventilado y calefaccionado. Pero sí necesitamos formar estos grupos para aprovechar todas las dosis de la vacuna”; describió Díaz. “El esquema de la vacunación consiste en 2 dosis. La primera, en el día 0 y la segunda, a los 28 días. Respecto a si están en el país las segundas dosis, es un sí ya que se han recibido 3.500.000 dosis destinadas a la primera y segunda dosis de niños, niñas y adolescentes” agregó.Finalmente señaló que “quienes asistan pueden venir acompañados de sus padres. Pero también pueden manifestar su voluntad de vacunarse porque la Ley así lo expresa”; aclaró Luciana Díaz, indicando a partir de los 14 años, no se necesita la autorización un mayor.Por su parte, Martín Racca, subsecretario de Salud del Municipio, resaltó: “En el día de la fecha estamos comenzando, como en todo el país, la vacunación a personas de 12 a 17 años que tengan alguna comorbilidad. Estos chicos son un segmento especial de la población y nuestra estrategia es ocupar la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible; obviamente ligado a la disponibilidad de vacunas”.En ese marco, “las vacunas de origen americano han ingresado al país y se las reservó por cuestiones de seguridad para este segmento de la población. Es por ello que necesitamos que aquellas personas que tengan dudas, se inscriban. Todavía tenemos algunas personas que dudan de la estrategia de vacunación. Lo que queremos es retomar nuestra vida prepandemia, y para eso necesitamos de todos”; agregó.Racca aseguró que “cuando nos vacunamos, no lo hacemos solo por nosotros, sino también poniendo en protección a todos nuestros contactos. A veces es difícil entender que el bien común está por sobre el bien individual. Peso si tenemos alguna duda sobre la vacuna, pensemos en todas las personas que podemos proteger cuando estamos vacunados”.EN LA PROVINCIAEl Ministerio de Salud inició la vacunación contra el Covid-19 a menores de 18 años en toda la provincia. La población objetivo son personas mayores de 12 años y menores de 18 años con comorbilidades, ya que se ubican en los grupos priorizados, definido por la Comisión Nacional de Inmunizaciones y los comités de expertos, y la Sociedad Argentina de Pediatría.En ese marco, la ministra de Salud, Sonia Martorano estuvo presente en el inicio de la vacunación que se llevo adelante en el Hospital de Niños Zona Norte de la ciudad de Rosario junto al secretario de Salud, Jorge Prieto; el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco, y la directora del hospital, Mónica Jurado. Paralelamente, la secretaria de Primer y Segundo nivel de Salud, Marcela Fowler, hizo lo propio en el hospital de Niños Orlando Alassia, en la ciudad capital, para anunciar este operativo que comenzó este martes en toda la provincia.Martorano aseguró que “este es un momento de mucha alegría ya que era muy esperado, teníamos todo preparado pero no contábamos con las vacunas para esta edad. A partir de la aprobación por parte de la Asociación de Medicamentos europea, comenzamos a delinear este operativo. Se trabajó mucho en el COFESA, con las sociedades científicas y con la Sociedad Argentina de Pediatría lo cual nos brinda un marco de seguridad para evaluar a qué grupo iba a ser destinado este operativo”.La funcionaria provincial detalló que la vacuna Moderna “es diferente a las que teníamos ya que es una plataforma de ARN mensajero y justamente por eso se puede utilizar en este grupo etario”. Y en ese sentido destacó que ingresaron 70.280 dosis a la provincia, “tenemos un universo estimado en 80 mil personas pero inscriptos solo está el 25%”. Por este motivo, recomendó que "se comuniquen con el o la pediatra para ver si recomienda iniciar con la vacunación”.Seguidamente, la titular de la cartera de Salud provincial sostuvo que “queremos invitar a todas las personas que estén en este grupo a inscribirse. Hay un equipo de farmacovigilancia y de pediatría que los va a ir contactando para analizar la evolución, y los síntomas posibles. Es un operativo que se realiza en un marco de mucha seguridad y responsabilidad”.VACUNARSE, UN ACTO DE SOLIDARIDADPor su parte, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco, explicó que “en el mundo la otra vacuna aprobada tiene el mismo diseño que la Moderna, que es la de Pfizer. Los estudios están en curso también para niños y niñas más pequeños”.“Es difícil encontrar un argumento para no vacunarse, ya que es una vacuna segura, eficaz y el riesgo es menor. Priorizamos este grupo porque la severidad del virus es de 6 o 7 veces mayor en posibilidades de convertirse en una forma grave. Por ello lo celebramos, probablemente más adelante se puedan continuar con adolescentes sanos y allí es importante explicar que es un acto de solidaridad para con sus padres, abuelos”, expresó.