Se paralizó el Obrador por protesta de municipales

El SEOM desarrolló este martes un paro total de actividades en las instalaciones del Obrador de la Municipalidad de Rafaela, en respuesta a los reiterados casos de violencia laboral. "Más de 300 trabajadores y trabajadoras que desempeñan sus tareas en esa dependencia del municipio se encuentran en cese de actividades, en una medida gremial que comenzó a primera hora con manifestaciones frente al lugar" destacaron desde el gremio.En este marco, el secretario General de SEOM, Darío Cocco, concurrió ayer por la mañana al obrador -ubicado en barrio Barranquitas- junto al resto de la Comisión Directiva y el cuerpo de delegados y delegadas, y allí se sumaron los compañeros afectados a la manifestación del reclamo.La medida se proclama contra la violencia laboral ejercida por parte del encargado de una de las secciones que desempeña tareas en esa área del municipio local. Los reiterados hechos, ocurridos a muchos compañeros del área, fueron reportados en primera instancia ante la Carpeta Agente, en cumplimiento al Protocolo de Actuación ante casos de Violencia Laboral Decretado por la Municipalidad de Rafaela, y denunciados por SEOM ante el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo.Cocco destacó el acompañamiento a la medida, que fue total, manifestando que “para esto estamos todos juntos, para esto hemos generado estas organizaciones: para que nos cuiden., por eso agradecemos esa valentía que han tenido de hacer las denuncias para no permitir que nos maltraten, entre todos vamos a lograr que nos respeten, es eso lo que pedimos.”El Secretario General advirtió que “el área no va a trabajar mientras esta persona siga estando, vulnerando los derechos de los compañeros”. Y que, de no haber respuestas, se profundizarían las medidas con un paro general en la totalidad de la Municipalidad de Rafaela: “al no llevarse a cabo el traslado preventivo de la persona denunciada para que se genere la investigación, hemos tomado la resolución de que mientras esta persona esté en el obrador, vamos a continuar sin trabajar en esa área. Al volver esa persona ayer al trabajo determinamos un paro de todas las actividades en el obrador municipal. Ni una obra se va a estar generando en el día de hoy.”PARITARIASEn el marco de una holgada situación financiera de la Provincia, y sus municipios y comunas, el salario del sector laboral lleva tres meses consecutivos por debajo de los índices de inflación. Los recursos locales, especialmente por coparticipación, están creciendo por sobre los incrementos salariales pactados, a tal punto que las municipalidades y comunas cedieron más de 200 millones de pesos, en concepto de costo fiscal en el subsidio al sector comercial, industrial y agropecuario.En este marco, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) reiteró su reclamo para reabrir las negociaciones paritarias para recomponer los salarios ante la fuerte pérdida de su poder adquisitivo. Y advirtió que en caso de no obtener respuestas, podría disponer un plan de lucha.Los valores establecidos por el INDEC, muestran una Canasta Básica de $ 66.500, cuyo crecimiento trimestral e interanual supera al índice inflacionario, los salarios de los trabajadores municipales se comportan a la inversa y llevan tres meses consecutivos de caída promedio del 3% mensual, profundizando la cantidad de trabajadores y trabajadoras debajo de la línea de pobreza. Para el mes de julio el Salario Mínimo Garantizado se ubica en $47.617 destinando $28.000 en alimentos.Los sindicatos son testigos de la especulación financiera que se realiza con el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que demuestra una actitud contraria a las políticas económicas impulsadas por el Estado Nacional en procura a que los incrementos salariales superen la inflación. El crecimiento de los depósitos a plazo fijo que tienen los municipios con intereses al 37% anual, justifican gran parte del superávit fiscal y de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.La falta de respuesta a los reclamos de Festram para adelantar al mes de julio la totalidad del aumento salarial del 35%, y continuar la discusión de la política salarial de este año, motiva la decisión de exigir en forma urgente la apertura de paritarias, que en caso de no concretarse obligará a adoptar las medidas de fuerza en reclamo de una nueva política salarial.Por otra parte, se ha negado la vacunación prioritaria para los trabajadores esenciales con tareas de riesgo Covid; continúan los cortes de distintos servicios del IAPOS y la falta de capacidad para hacer cumplir la conciliación obligatoria por trabajadores despidos en la Municipalidad de San Carlos Centro. Todo lo expuesto confluye en un estado de situación que genera fuerte tensión entre los trabajadores municipales y comunales.