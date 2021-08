Rafaela en Acción, el Estado que se acerca a los vecinos

En cada estación de Rafaela en Acción, la jefa de Gabinete de la Municipalidad, Amalia Galantti, junto a la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo, se ocupan de recibir a las autoridades vecinales para mostrarles el dispositivo móvil y contarles los trámites y servicios que pueden resolver allí.En esta ocasión, las funcionarias asistieron a la Plaza Eva Perón para reunirse con el presidente de la vecinal de barrio Central Córdoba, Carlos Álvarez, y el presidente de la vecinal de barrio Villa Podio, Daniel Bulacio. “Les dimos la bienvenida a los presidentes vecinales y les mostramos todos los servicios y trámites que tenemos a disposición. Nos quedamos muy contentos porque nos llevamos una muy buena recepción”, señaló Galantti.Además, remarcó la importancia de los representantes vecinales: “Son nuestros difusores y nuestra voz porque le llegan a los vecinos de forma directa y les cuentan todo lo que estamos ofreciendo. Hoy hemos visto una gran cantidad de personas que se acercaron así que nos pone muy felices”.De todos los trámites, “el de DNI es el que más se demanda pero también vemos que hay mucho movimiento en las demás casillas. El Boleto Educativo Gratuito y Billetera Santa Fe son servicios y trámites muy importantes que se aprovechan”.“Lo que más valora y agradece la ciudadanía es la comodidad de hacer esto cerca de su casa. Este es el sello de Rafaela en Acción: agilidad, cercanía y simpleza para recibir el asesoramiento y completar los trámites en el dispositivo”, agregó Galantti.Carlos Álvarez, presidente del Central Córdoba dijo: “Es una realidad que hoy estamos pudiendo vivir en un marco muy especial de pandemia que aún no está terminado. El año pasado, como consecuencia del COVID-19, Rafaela en Acción no llegó. Esta vez se entregaron muchos turnos y tuvo muy buena repercusión, no solamente de este barrio sino de todo el sector”.Por otro lado, expresó: “Estamos muy contentos porque es una forma de darle vida a la plaza. El vecino tiene la posibilidad de venir a realizar todos los tipos de trámites de manera ágil y rápida. En muchos casos se va con el trámite terminado”.A su turno, Daniel Bulacio, presidente de barrio Villa Podio, comentó: ““Visitamos Rafaela en Acción y está muy bueno, con muchas actividades. De mi parte, como referente de barrio Villa Podio, le pido al vecino que se acerque porque acá va a encontrar de todo un poco. El dispositivo permite que los vecinos que tienen trámites atrasados se pongan al día y se informen un poco más”.