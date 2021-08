Pago de haberes de agosto a pasivos de ANSeS

Desde el lunes 9 de agosto comenzarán los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

Si bien los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla.

Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.



CALENDARIO DE PAGO:

HABERES NACIONALES

El pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de agosto será según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 25.923 es el siguiente: documentos terminados en 0 cobran a partir del 9 de agosto; en 1 del 10; en 2 del 11; en 3 del 12; en 4 del 13; en 5 del 17; en 6 del 18 de agosto; en 7 del 19; en 8 del 20; y en 9 del 23 de agosto.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 25.923 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1 cobran a partir del 24 de agosto; en 2 y 3, del 25; en 4 y 5, del 26; en 6 y 7, del 27; y en 8 y 9 del 30 de agosto.



TRÁMITE DE FE DE VIDA

SEGUIRA SUSPENDIDO

La ANSeS oficializó que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 la suspensión del trámite de supervivencia / fe de vida para el cobro de las jubilaciones y pensiones de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esto significa que los beneficiarios y beneficiarias no deben concurrir a los bancos para hacer el trámite.

Además, se establece que titulares residentes en el exterior pueden presentar, de forma excepcional, el certificado de supervivencia semestral ante el banco apoderado también hasta el último día de diciembre.