Boca vs River por octavos de Copa Argentina

LA PLATA, 4 (NA). - Boca, en medio del incendio por el futuro del delantero colombiano Sebastián Villa y tras la eliminación de la Copa Libertadores, y River, que aspira a torcer la racha reciente en el Superclásico, se enfrentarán este miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina.

El duelo se jugará en el estadio "Ciudad de La Plata" a partir de las 19:00, con arbitraje de Patricio Loustau (Ezequiel Brailovsky y Facundo Rodríguez serán asistentes) y televisación de TyC Sports.

Boca y River se enfrentarán en un nuevo mano a mano eliminatorio, aunque será la primera vez que se vean las caras en la Copa Argentina: son los dos más ganadores de esta competencia, con tres títulos cada uno, nunca se cruzaron entre sí.

Para alcanzar esta instancia, el "Xeneize" dejó en el camino a Claypole (2-1 en 32avos) y Defensores de Belgrano (3-0 en los 16avos), mientras que el "Millonario" eliminó a Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos (4-0 en 32avos) y a Atlético Tucumán (2-1 en 16avos).

No fue la mejor semana para Boca, porque a la reciente eliminación de la Copa Libertadores con escándalo incluido ante Atlético Mineiro en Brasil, le agregó tener que jugar con juveniles en dos fechas de la Liga Profesional y la novela de Sebastián Villa.

El delantero colombiano se plantó ante el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme para que lo vendan al fútbol europeo (Brujas de Bélgica sería su destino), pero en Boca quieren recibir la cláusula de rescisión de 40 millones de dólares.

De su lado, River buscará torcer los últimos Superclásicos en los que no pudo ganar, luego de haber tenido en el ciclo de Marcelo Gallardo varias alegrías en los cruce mano a mano con el rival de toda la vida.

El entrenador Marcelo Gallardo decidió concentrar al defensor chileno Paulo Díaz, que debió abandonar el campo de juego durante el encuentro ante Huracán por un golpe, aunque no hizo lo mismo con el delantero Matías Suárez, una sensible baja para el "Millonario".

El atacante cordobés se está recuperando de una distensión en el aductor de la pierna izquierda y, si bien desde el cuerpo médico siguen de cerca su evolución, Gallardo decidió no arriesgarlo para que arribe al cien por cien al partido frente al Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa Libertadores.



Boca - River



Estadio: Ciudad de La Plata. Árbitro: Patricio Loustau. Hora: 19:00. TV: TyC Sports.



Boca: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt o Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra o Valentín Barco; Diego González, Esteban Rolón o Alan Varela, Cristian Medina, Juan Ramírez; Cristian Pavón y Norberto Briasco. DT: Miguel Angel Russo.



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz o Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez; Nicolás De la Cruz, Jorge Carrascal; Julián Álvarez, Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.