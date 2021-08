Guillermo Sara se desvincula de Atlético

Atlético de Rafaela, que suma dos derrotas seguidas en el inicio de la segunda rueda de la temporada 2021 de la Primera Nacional, vive horas complicadas. No sólo en lo futbolístico, con un equipo que no termina de aparecer y sigue siendo tan irregular como en las 19 fechas jugadas, ahora en lo grupal. Algo se quebró.



Guillermo Sara, uno de los referentes del plantel decidió ponerle punto final a su vínculo con la Crema y en la jornada de hoy firmará la recisión de su contrato. ¿Los motivos? Diferencias con el cuerpo técnico.



En el inicio de la semana, tras la caída del sábado 1-0 con Villa Dálmine en Campana, con un gol en el cual el arquero celeste tuvo gran responsabilidad, el entrenador Walter Otta le manifestó a Sara la decisión de sacarle la titularidad. Esto no habría caído bien en el arquero rafaelino. En la tarde de ayer pasó por el predio del Autódromo para buscar sus pertenencias y despedirse de sus ahora ex compañeros.



Extraoficialmente se comentó la versión que el propio sábado, en el mismo vestuario, ya hubo un fuerte cruce de palabras y el clima de regreso a Rafaela no fue el mejor.



En una semana corta de trabajo, ya que Atlético recibe este viernes (16hs) a San Telmo, será vital el trabajo del cuerpo técnico en lo emocional, en tratar de recuperar al plantel desde la cabeza ya que son horas tensas por Alberdi. Claro está que en lo deportivo, hilvanando una racha de resultados positivos, volverá a ponerse en carrera por meterse en los puestos de reducido. Aunque si la atención se sigue centrando en lo que pasa afuera, difícil estará volver a encaminarse y ser protagonista en un torneo que, hasta aquí, parece darle le da chances a cualquiera.



ESQUIVEL, POR AHORA SE QUEDA



En la jornada de ayer diferentes medios cordobeses afirmaron que Juan Cruz Esquivel podría convertirse en nuevo jugador de Talleres. Sabido es del interés de la ‘T’, que incluso es uno de los inscriptos por la T sobre el cierre del libro de pases de la Liga Profesional. El propio Alexander Medina, DT del elenco cordobés, habló con el delantero albiceleste. Desde Córdoba hicieron un ofrecimiento por el 50% del pase aunque la dirigencia de la Crema no aceptó dicha propuesta. Se aguarda una mejora desde lo económico y no se descarta que en las próximas horas se pueda producir su alejamiento.



LOS ÁRBITROS



En la tarde de ayer AFA dio a conocer las designaciones arbitrales que tendrá la fecha 20 de la Primera Nacional. Atlético, que recibirá el viernes a San Telmo, tendrá como árbitro principal a Carlos Córdoba.

La programación completa:



ZONA A:



Sábado 07/08: 15.00hs Quilmes-Estudiantes de Río Cuarto (Yamil Possi), 19.00hs Alvarado de Mar del Plata-Deportivo Riestra (Diego Ceballos), Domingo 08/08: 14.00hs Chacarita-Nueva Chicago (Sebastián Zunino), 15.30hs Mitre de Santiago del Estero-San Martín de Tucumán (Nazareno Arasa), 15.35hs Estudiantes de Buenos Aires-Belgrano (Pablo Dóvalo), 16.00hs Agropecuario Argentino de Carlos Casares-Temperley (Pablo Giménez). Lunes 09/08: 15.05hs Atlanta-Almirante Brown (Mario Ejarque), 21.10hs Tigre-Gimnasia de Mendoza (Jorge Baliño). Libre: Deportivo Maipú de Mendoza.



ZONA B



Viernes 06/08: 16.00hs Atlético de Rafaela-San Telmo (Carlos Córdoba). Sábado 07/08: 15.00hs Tristán Suárez-Deportivo Morón (Gastón Suárez), 15.00hs Gimnasia (J)-Güemes de Santiago del Estero (Andrés Gariano), 15.00hs Brown de Adrogué-San Martín de San Juan (Jorge Broggi), 15.30: Brown de Puerto Madryn-Villa Dálmine (Fabricio Llobet). Domingo 08/08: 16.00hs Independiente Rivadavia Mendoza-Defensores de Belgrano (Luis Lobo Medina). Lunes 09/08: 15.00hs Instituto-Almagro (Rodrigo Rivero), 15.30hs Barracas Central-Santamarina de Tandil (en Deportivo Riestra) (Lucas Comesaña). Martes 10/08: 21.10hs Ferro Carril Oeste-All Boys (Adrián Franklin).