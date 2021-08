Una despedida, un gran homenaje

Luis Scola se despidió ayer de la camiseta argentina con un conmovedor reconocimiento de propios y extraños en medio del partido con Australia, que sentenció la eliminación de la Selección albiceleste de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Scola se retiró de la cancha a 50 segundos del final y, entre lágrimas, recibió un emotivo aplauso por parte de todos los presentes, incluidos los jugadores y el cuerpo técnico rival, que frenaron el juego durante casi dos minutos.

"Me agarró con la guardia baja, no me lo esperaba porque pensé que iba a terminar el partido jugando. Cuando levanté la cabeza y vi a toda la gente, a los rivales, me emocioné. Lo agradezco mucho de corazón", manifestó Scola. Y agregó: "Es un regalo que me llevo para siempre, no lo voy a olvidar nunca. Agradezco a los jugadores de Australia y a todos los que estaban en la cancha. Es un poco el premio final, lo máximo que uno puede conseguir. Ya me iba bien, pero ahora me voy un poco mejor. La palabra que se me viene a la cabeza es paz, me voy en paz".

Es el último eslabón de la histórica "Generación Dorada" que al básquetbol, y al deporte argentino, le dio tantas alegrías y emoción durante 20 años, más allá que como dijo "Luifa", lo que viene en cuanto a jugadores también dará que hablar. La medalla dorada en Atenas 2004 con victoria incluida sobre el Dream Team de los Estados Unidos seguramente sea uno de los hitos deportivos más grandes de la Argentina y allí estuvo Scola, que en Tokio 2020 llegó a sus quintos Juegos Olímpicos con la camiseta albiceleste.

Pero también se lo recordará por haber asumido roles protagónicos en función de cambios importantes estructurales en el básquetbol argentino, pese a estar alejado de la Liga Nacional que lo vio nacer a mediados de la década del 90.



DERROTA DOLOROSA

La Selección argentina cayó por un contundente 97 a 59 frente a Australia y se despidió de los Juegos Olímpicos en cuartos de final. Al seleccionado argentino le costó desde el segundo cuarto, donde fue ampliamente superado por Australia debido a que perdió muchas pelotas, estuvo impreciso en los tiros -sólo anotó 11 puntos- y no logró frenar el ritmo ofensivo de su duro rival.

En el cuarto, en tanto, no hubo lugar para ilusionarse con la hazaña: los de Hernández sólo sumaron otros 11 puntos, con un parcial de 37 a 11 que selló la inobjetable victoria australiana por 97 a 59 . Laprovittola (16) y Deck (12), fueron los únicos jugadores argentinos en doble dígito.

"Perdimos juego, lucidez, no pudimos tener un nivel alto ni sentirnos cómodos, acá están los mejores equipos del mundo y nosotros no estuvimos a la altura por varias razones", cerró el "Oveja" con una marcada autocrítica.

Australia enfrentará ahora a Estados Unidos (vencedor ante España por 95 a 81), mientras que en la otra semi jugarán Eslovenia-Francia.