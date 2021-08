Paul McCartney apoyó la campaña de vacunación contra covid-19

En medio de los rebrotes de coronavirus producto de la variante Delta, Paul McCartney compartió en sus redes sociales una foto suya que registra el momento en donde recibió su vacuna contra covid-19 y la acompañó con un mensaje para fomentar la campaña en todo el mundo.

En este sentido, el exBeatle instó a sus seguidores con el mensaje: "Sé cool. Vacunate".

Tan solo un par de minutos después de su publicación, el músico de 79 se convirtió en tendencia en las redes sociales. La imagen de McCartney vestido con una sencilla remera, un gorrito, tapabocas y ofreciendo su brazo derecho para recibir la aplicación de la vacuna recorrió todo el mundo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el músico apoya la campaña de vacunación. Entrevistado por el diario The Sun en diciembre del año pasado, en el marco de la salida de un nuevo álbum, McCartney sostuvo: "La vacuna nos sacará de esto. Creo que lo superaremos, sé que lo lograremos y es una gran noticia saber sobre la vacuna. La tendré tan pronto como me lo permitan".

De esta manera, el cantante dejó en claro sus pareceres sobre la pandemia y sobre las campañas de vacunación en todo el mundo.