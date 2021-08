Rossi: "Queremos defender Santa Fe de la mejor manera"

Frente al Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, se presentó ayer al mediodía la lista “La Santa Fe que queremos”, encabezada por Agustín Rossi y Alejandra Rodenas como candidato y candidata al Senado nacional, acompañados por Eduardo Toniolli y María Luz Rioja como postulantes a integrar la Cámara baja. “Queremos defender Santa Fe de la mejor manera y para eso hay que construir puentes de diálogo”, afirmó Rossi de cara a las PASO provinciales dentro del Frente de Todos.

A continuación, el precandidato a senador nacional enumeró los principales problemas que tienen los santafesinos y las santafesinas y sostuvo que se necesita de la colaboración de todos para resolverlos.

“Por eso con Alejandra queremos construir ese puente, que nos permita que ese sentimiento de cooperación entre Nación y Provincia se pueda expresar de manera clara y contundente y alejarnos de cualquier idea de que vamos a ser una provincia que mire desde el ombligo. Cada vez que eso sucedió la provincia se aplacó, no resolvió los problemas que puede y debe resolver”.

AGUSTÍN ROSSI, PRE CANDIDATO A SENADOR NACIONAL





“O quizás alguien cree que podremos resolver los problemas de seguridad sin el acuerdo o la potenciación de las agencias de seguridad nacional y las agencias provinciales. O esta Hidrovía que está en debate se podrá resolver sin articulación de Nación y Provincia. Entonces, el camino que estamos ofreciendo a todos los santafesinos es el camino de defender esta Santa Fe de la mejor manera posible, y esa manera no es cavando trincheras sino construyendo puentes de diálogo”, enfatizó.

«Las conductas, las historias, sirven para saber hacia dónde se va. Tomen cualquier punto de mi historia. Cualquiera. Tracen una recta y van a saber dónde estuve, dónde estoy y dónde voy a estar», dijo en el mediodía de este lunes Agustín Rossi en la zona donde se encuentra emplazada la figura del General Manuel Belgrano, frente al Monumento Nacional a la Bandera. Esa figura, la de Belgrano, creada por los obreros de Tandanor, el astillero que recuperó el Ministerio de Defensa comandado por Rossi, acompañó la presentación de la lista “La Santa Fe que Queremos”, que lleva al propio ex funcionario y a la vicegobernadora Alejandra Rodenas como candidato y candidata a ocupar sendas bancas en la Cámara de Senadores de la Nación.

En otro tramo de su discurso, Rossi reconoció la singularidad de Santa Fe, la diversidad productiva que tiene, sus cordones industriales en Villa Constitución, en Rosario, en San Lorenzo, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. “Su sector agropecuario que tiene la singularidad de ser un sector cuya unidades productivas son de mediana y baja cantidad de hectáreas, lo que hace que en el sur haya muchos actores involucrados en la industria, su agroindustria que es reconocida en todo el país, que incorpora tecnología de punta. Sus universidades públicas y privadas. Por eso vamos a retomar con Alejandra el proyecto de la Universidad Nacional Agraria en Venado Tuerto y hacer una Universidad Nacional en Reconquista, para que así las cinco ciudades más importantes tengan sus universidades nacionales”.

“Queremos ir al Senado para evitar otra cosa. En 2017 cuando fuimos candidatos queríamos ponerle freno al macrismo. Dimos la batalla que teníamos que dar y logramos resultados. Tenemos una oposición que lo único que hace es poner palos en la rueda: fueron anticuarentena, fueron antivacunas, después dijeron que algunas vacunas no querían, cuando faltaron vacunas, como en todo el mundo, que querían más vacunas. Cuando uno se pregunta por qué la oposición tiene la crítica y la descalificación, es porque los opositores eran oficialistas hasta hace un año y medio, y no pudieron solucionar nada. Cuándo nos van a explicar a los argentinos por qué hicieron tanto daño en tan poco tiempo. Como eso no lo pueden explicar, la única alternativa que tienen es descalificar a Alberto y a Cristina. No hay salida volviendo para atrás. El Cambiemos de hoy representa el pasado, y el pasado es Macri”.

“Soy la vicegobernadora de la provincia, en uso de licencia”, sostuvo Alejandra Rodenas. “Hace tiempo que no me comunico demasiado con los medios. Eso tiene un sentido. Llevé adelante un arduo trabajo dentro del Senado, que tuvo que ver con que apenas a dos meses de asumida la gestión se creó un comité de crisis, que tuvo un enlace con los 19 departamentos de la provincia. Territorios diversos, de diversas miradas, texturas, necesidades, se vieron interpelados por una pandemia que atravesó al mundo, a nuestro país, y a nuestra provincia”. Seguidamente, recordó que fue atendiendo cada uno de los departamentos. “Ninguno quedó sin ser escuchado. Estoy muy contenta de estar aquí. Porque estoy convencida de que las internas, las PASO, han puesto siempre en valor esa diversidad, esa agenda de la diversidad de nuestros 19 departamentos”.

ALEJANDRA RODENAS, PRE CANDIDATA A SENADORA

Por último destacó la labor que se hizo desde el Senado en plena pandemia: “Logramos que se discutieran en la Legislatura leyes importantísimas, que le dieron al gobierno provincial las leyes que necesitaba para tener recursos. También tenemos la Ley de Paridad. Parecía imposible, pero lo conseguimos. Lo logró el movimiento de mujeres, que es preexistente a todos nosotras y nosotros: lo que hicimos fue acompañarlo”.

"El objetivo de ocupar las bancas en la Legislatura nacional es defender el gobierno de Alberto y Cristina: porque después de la pandemia neoliberal, le tocó enfrentar el Covid. Y se propuso cuidar a quienes más lo necesitan. Cuidar la producción, el trabajo”. También destacó el ataque que sufre el gobierno nacional ejemplificando con una tapa de diario en la que se sostenía que este año quedaría sin vacunar la población de entre 18 y 60 años sin enfermedades. “Tengo 44 años y en un rato me voy a colocar la segunda dosis de Sinopharm. Lo que queremos es defenderlo de una oposición irracional que sólo busca desgastar al gobierno”. EDUARDO TONIOLLI



Y reflexionó: “Cuando empezó la pandemia se decía 'de esto vamos a salir mejores'. Uno vio algunas actitudes y uno empieza a dudar de eso. Porque hay intereses, porque se juegan otras cosas. Vamos a salir mejores si nuestro pueblo se lo propone y si hay un gobierno que acompaña la decisión de nuestro pueblo”.

“Vamos a salir mejores si el gobierno de Alberto y Cristina logran imponerse”, aseveró y de inmediato destacó: “La política es la mejor herramienta que tenemos para darnos esa tarea. Soy parte de una generación que se sumó a militar luego de la dictadura, y luego del neoliberalismo de la década del 90. Nos sumamos cuando un Flaco vino del Sur y nos propuso un sueño. En ese camino seguimos”.

En tanto, Rioja recordó que hace poco más de una década, apenas un mes después de la muerte de Néstor Kirchner, en la ciudad de Santa Fe organizaron un encuentro de jóvenes. “Fuimos más de 3 mil, organizándonos. Meses después, sobre aquella base del que «florezcan mil flores», Agustín nos propuso armar una lista completamente de jóvenes. Fue un ejemplo para el país y la región, la primera lista sub 35”, detalló la candidata a diputada nacional.

“Recorrimos los 19 departamentos contándoles nuestras propuestas, las de Jóvenes para la Victoria, una lista que encabezaban Leandro Busatto y el 'Edu' Toniolli. Recorrimos la provincia levantando las banderas de la juventud, de lo que se iba a venir, jóvenes y mujeres en el centro de la escena política, con una agenda constructiva, propositiva, con perspectiva de género. Y acá estamos. Acá está el Chivo, siempre en el mismo lugar, pensando siempre en dejar un mejor país para nuestros hijos”, finalizó.

De cara a las próximas PASO en la provincia de Santa Fe, esta propuesta lleva además a Leandro Busatto y Lucila De Ponti como suplentes en la boleta de la categoría Senadores.

En tanto, en la de Diputados Nacionales, la lista está integrada por Eduardo Toniolli, María Luz Rioja, Oscar “Cachi” Martínez, Patricia Mounier, Juan Andrés González Utges, María Cristina Gómez, Adrián Scozzina, Melisa Giancrisostomo y Eduardo Baucero. Como suplentes figuran Gina Chiavarino, Isidro Llonch, Claudio Gaineddu, Noelia Gómez, Stella Maris Clerici y Carlos Báez.