Paro total en el Obrador Municipal

El SEOM desarrolla este martes un paro total de actividades en las instalaciones del Obrador de la Municipalidad de Rafaela, en respuesta a los reiterados casos de violencia laboral. "Más de 300 trabajadores y trabajadoras que desempeñan sus tareas en esa dependencia del municipio se encuentran hoy en cese de actividades, en una medida gremial que comenzó a primera hora con manifestaciones frente al lugar" destacaron desde el gremio.

En este marco, el secretario General de SEOM, Darío Cocco, concurrió esta mañana al obrador -ubicado en barrio Barranquitas- junto al resto de la Comisión Directiva y el cuerpo de delegados y delegadas, y allí se sumaron los compañeros afectados a la manifestación del reclamo.

La medida se proclama contra la violencia laboral ejercida por parte del encargado de una de las secciones que desempeña tareas en esa área del municipio local. Los reiterados hechos, ocurridos a muchos compañeros del área, fueron reportados en primera instancia ante la Carpeta Agente, en cumplimiento al Protocolo de Actuación ante casos de Violencia Laboral Decretado por la Municipalidad de Rafaela, y denunciados por SEOM ante el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo.



“Para esto estamos todos juntos, para esto hemos generado estas organizaciones: para que nos cuiden, por eso agradecemos esa valentía que han tenido de hacer las denuncias para no permitir que nos maltraten, entre todos vamos a lograr que nos respeten, es eso lo que pedimos.”

DARIO COCCO SECRETARIO GENERAL DE SEOM

Y agregó que “el área no va a trabajar mientras esta persona siga estando, vulnerando los derechos de los compañeros”. Y que, de no haber respuestas, se profundizarían las medidas con un paro general en la totalidad de la Municipalidad de Rafaela: “al no llevarse a cabo el traslado preventivo de la persona denunciada para que se genere la investigación, hemos tomado la resolución de que mientras esta persona esté en el obrador, vamos a continuar sin trabajar en esa área. Al volver esa persona ayer al trabajo determinamos un paro de todas las actividades en el obrador municipal. Ni una obra se va a estar generando en el día de hoy.”