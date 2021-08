El sábado vuelven los chicos en el básquet local

La Asociación Rafaelina de Básquetbol ya tiene todo dispuesto para el regreso de sus competencias, ante la habilitación dispuesta por el gobierno provincial desde el sábado pasado.

Los chicos volverán a jugar el sábado 7 de agosto cuando se dispute la tercera fecha. Se seguirá dividiendo la programación en tres categorías por jornada, de acuerdo a los protocolos sanitarios.

El detalle de la programación a cumplimentarse es: a las 10.30 Unión de Sunchales vs Independiente (U13, U19 y U15); 9 de Julio vs. Ben Hur (U13, U19 y U15); Atlético vs. Peñarol (U19) y Libertad vs. Quilmes (U15 y U19).



LA OTRA SEMANA EN PRIMERA

En cuanto a la primera división, comenzará nuevamente el viernes 13 de agosto con la disputa de la cuarta fecha del Preparatorio. En realidad serán tres partidos, porque ya habían jugado Independiente y Peñarol, con victoria del local por 81 a 60, en la Zona B. Por ese grupo el otro duelo será Unión vs. Ben Hur, mientras que por la Zona A se medirán Atlético vs. Libertad y 9 de Julio vs. Quilmes.