Se estrenó "Jungle Cruise", la nueva película de Disney

Hace unos días, Disney estrenó finalmente su nueva película, "Jungle Cruise", la cual se encuentra disponible en cines y en la plataforma de streaming con Premier Access. El filme ya lidera la taquilla del fin de semana en Estados Unidos con una recaudación estimada en 32 millones de dólares.

La película protagonizada por Dwayne "La Roca" Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Édgar Ramírez, Jesse Plemons y Paul Giamatti; y dirigida por Jaume Collet-Serra ("La Huérfana"), está inspirada en la atracción homónima de Disneyland, al igual que ocurrió con "Pirata de Caribe".

Se trata de un viaje por el Amazonas con el ocurrente capitán Frank Wolff y la intrépida investigadora Dra. Lily Houghton. Lily viaja desde Londres, Inglaterra, a la selva del Amazonas y recluta los cuestionables servicios de Frank para que la guíe río abajo en La Quila: su maltrecha, pero encantadora barca.

Lily está decidida a descubrir un árbol antiguo con propiedades curativas únicas que tiene el poder de cambiar el futuro de la medicina. Juntos en esta búsqueda épica, la insólita dupla se enfrenta con fuerzas sobrenaturales e innumerables peligros que esperan al acecho en la engañosa belleza de la exuberante selva. Pero a medida que los secretos del árbol perdido se revelan, los peligros aumentan aún más para Lily y Frank y su destino y el de la humanidad penden de un hilo.

Además de protagonizar la película, Dwayne Johnson es uno de los productores ejecutivos junto a John Davis, John Fox, Dany Garcia, Hiram Garcia y Beau Flynn. Según informó el medio Filo.News, el cual asistió a la conferencia de prensa de los actores, La Roca contó que él estuvo involucrado en la creación de los personajes y el contacto con los protagonistas.

“Una vez que todos estábamos felices con el rumbo que tendría 'Jungle Cruise', la siguiente tarea fue encontrar el elenco indicado. Afortunadamente, yo ya sabía quién iba a ser perfecta para ser la protagonista de la historia: Emily Blunt”, sostuvo Johnson.

Por su parte, la actriz que protagoniza otro de los éxitos de la taquilla estadounidense, "Un lugar en silencio 2", sumó: “Él me envió un video de 25 minutos. ¡25 minutos! En donde decía que yo tenía que participar en 'Jungle Cruise' porque no había nadie más que pudiera hacerlo. O sea, ¡tranquilo! Lo sentí muy agresivo, por eso necesité varios días para decidirme”. Dos semanas después, Blunt le informó su decisión.

Según recordaron, Johnson le ofreció interpretar la versión femenina de Indiana Jones. “Antes que cualquier personaje, lo que me interesa es ver cómo es, qué ofrece y cómo puede conectar conmigo. Así que primero tenía que leer el guión que también me llegó de imprevisto”, dijo Blunt.

Sin dudas, este filme es una historia imperdible para ver en familia, que cumple con su misión de ser una aventura que entretiene y divierte.

"La película tiene todos elementos fantásticos que te permiten viajar, estar desconectado de la realidad y ver criaturas fantásticas", detalló el actor venezolano, Édgar Ramírez.

Por último, La Roca concluyó: "El parque trae nostalgia. Cuando era niño fui por primera vez. Queríamos crear algo que fuera único y especial. Cuando conocimos a Jaume, los dos preguntamos lo mismo: ¿sobre qué crees que va a ser la película? Siempre pregunto eso a un director antes de firmar, y él me dijo que iba sobre el amor. Fue perfecto, podría haberse centrado en toda la acción, el espectáculo, las leyendas y demás, pero fue ahí cuando supe que teníamos lo que hacia falta para este tipo de película".

Según estimó el sitio especializado Variety, la película de Disney recaudó 13.378 millones de dólares en 4.310 salas estadounidenses el viernes. De esta manera, el filme lidera la taquilla del fin de semana en Estados Unidos con una recaudación estimada en 32 millones de dólares.

Para aquellos que quieran verla, "Jungle Cruise" ya se encuentra disponible en el cine Las Tipas, todos los días a las 15:30 h y a las 18 h.