De regreso a los pretextos

(Especial para LA OPINION). - Otra vez las caras largas, algunas lágrimas de impotencia y cansancio del otro lado del mundo y una ruma de excusas de un manual ajado por el frecuente uso y las malas costumbres.

Esta vez Saitama, ayer Brasilia y algunos calendarios mas atrás Lima, mostraron las consecuencias de una manipulación, qué a esta altura de la evolución de las instituciones, resulta inaceptable.

En que momento comenzaron a eslabonarse estas desdichas, que el futbol argentino padece a nivel de los seleccionados juveniles?

¿Dónde están los planos de aquellas buenas construcciones que lo colocaron en la cúspide, en tiempos de José Pekerman y otros docentes del balón y el juego limpio?

¿Por que las prioridades, han dejado de pasar por los procesos formativos, a pesar que en los slogans de campaña, todos subrayan su medular importancia?

¿Existe un plan o un proyecto, o solo capitanes de tormentas y coyunturas políticas que los aplastan? El cuestionario es infinito y acongoja por sus silencios.

En algún tiempo, donde las acciones se correspondían coherentemente, con el perfil de los entrenadores y el respaldo de los principales referentes de los clubes de nuestro país, supimos de grandes conquistas y constatamos no pocas veces, los beneficios de esas armonías; hoy ante estos antónimos, solo quedan los ecos de los lamentos y el buen deseo que rápidamente, nuevos objetivos, tapen este traspié doloroso en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Una vez más no habrá ni bandera albiceleste en el mástil, ni himno en la voz de los deportistas, ni ramos de flores ni preseas doradas; en las finales olímpicas estarán otros, con el mérito de evolucionar sin grandes jactancias o con la responsabilidad de honrar los compromisos en semejantes escenarios, como tributo a lo que alguna vez fueron.

Solo a manera de sinopsis debemos revisar lo que sucedió entre 1996 y el 2008, período en el cual se disputaron 4 certámenes de esta escala planetaria, en el caso del futbol, con una tope de 23 años y 3 cupos sin límites de edad, que perseguía como propósito, que algunas asociaciones presentaran ciertas figuras más consagradas, como por ejemplo en Río, Brasil a Neymar y en estos juegos de Dani Alves; nuestro seleccionado a Jeremías Ledesma el ex Central o los españoles, convocando a Marcos Asensio, delantero del Real Madrid y tantos otros, pero volvamos a aquellos años, donde localizamos una fuerte incidencia de nuestros equipos.

En Atlanta 96, el seleccionado que dirigía Daniel Passarella, llegó a pelear por el Oro Olímpico, cayendo ante los nigerianos en un insólito partido que dominó con autoridad, en gran parte de su desarrollo, con un plantel sobresaliente, en el que se destacaban Roberto Ayala, Pupi Zanetti, Hernán Crespo, Marcelo Gallardo y Gustavo López.

La historia le guiñó un ojo a Marcelo Bielsa en Atenas 2004, el entrenador rosarino volvió a colocar a la casaca albiceleste en otra final, pero en este caso con un desenlace inolvidable, al consagrarse aquel equipo Campeón Olímpico al derrotar a Paraguay 1 a 0 con gol de Carlos Tevez, que tenía como compañeros a varias celebridades como, Javier Saviola, Nico Burdisso, Chiquito Romero, Javier Mascherano y el Kily González.

El plato se repetiría 4 años mas tarde en Beijing, de la mano de Sergio Batista y con una formación plagada de cracks liderada por Lionel Messi, el Kun Agüero, Gonzalo Higuain, Juan Román Riquelme y Ángel Di María, autor del único gol, con el que nuestro país luego de tomarse revancha con Nigeria, volvería a subirse al peldaño mas alto del podio olímpico.

Después, la oscuridad que todavía perdura.

A esa prosperidad, le siguió este tiempo de frustraciones, una suerte de maniqueísmo criollo, solo entendido desde la decadencia de los últimos años de Julio Grondona en el poder y el errante proceso que lo siguió.

El fracaso del ciclo de Walter Perazzo que no logró superar la clasificación en el Panamericano de Lima, privó a nuestro equipo, de defender esa condición poco frecuente, de bicampeón olímpico en los Juegos de Londres 2012, para derrumbarse en las siguientes instancias, en armonía con la crisis política de la casa de calle Viamonte.

En los Olímpicos de Rio en 2016, Gerardo Martino dimitió un par de semanas antes de la competencia y el Vasco Olarticoechea, se hizo cargo de ese aquelarre, entre pujas internas y clubes egoístas que diezmaron el potencial, condicionándolo de tal manera que en Brasilia, al no poder superar a Honduras, todo se terminara sin clasificar a las fases finales.

Lo que paso en las ultimas horas, está mas fresco en las retinas de todos; Fernando Batista, hermano del entrenador Campeón Olímpico en China, que había armado una idea respetable, alcanzando la medalla de Oro en los juegos de Lima, también implosionó y de manera prematura, todos a casa, después de perder la clasificación a manos de Egipto.

Un derrotero caótico, una síntesis de nuestras propias comorbilidades.