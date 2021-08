Fue fijada la audiencia para entrevista de Cámara Gesell

En la mañana del domingo 1 de agosto, en nuestra sección en internet dimos a conocer que la familia de la nena de 7 años de edad, presuntamente víctima de abuso sexual en una dependencia del Colegio San José, solicitó al abogado rafaelino Carlos Farías Demaldé que los represente, para constituirse como querellantes en la causa penal.

En la oportunidad se agregó que la decisión tendría que ver con que no se observa avance en el proceso, y que existirían cuestiones que no son claras, desde los cambios de fiscales hasta la desaparición de evidencias.

También se destacó que el lunes 2 se iba a realizar una presentación formal ante el Ministerio de la Acusación, solicitando la inmediata intervención como querellantes, a fin de que el juez de la causa autorice dicha incorporación para trabajar en forma conjunta en la investigación de este doloroso episodio.

Finalmente, se mencionó que Farías Demaldé trabajará junto al abogado José María Silvela, quien lo asistirá en la labor.



LA PRESENTACION

En mérito a lo precedente, LA OPINION entrevistó a Farías Demaldé a fin de conocer de qué manera tuvo acceso a esta causa, y cómo se desarrollan los pasos a seguir en calidad de querellantes.

-"El sábado 31 de julio, los progenitores de la menor abusada se pusieron en contacto con nuestro estudio jurídico, para que los representemos como parte querellante en la causa que se gestó a raíz de la denuncia de este aberrante suceso", comenzó diciendo el abogado.

Seguidamente aportó que "luego de una fluida charla con los mismos, junto con mi colega José María Silvela llevamos a cabo la solicitud de constitución de querellante ante la Fiscalía de Genero, y Violencia Sexual y Familiar, y si bien la misma fue presentada en forma digital en esa misma jornada, hoy (lunes 2 de agosto) a las 7:15, horario de apertura judicial, presentamos la solicitud en formato impreso".



EXISTENCIA

DE DUDAS

Sobre lo que se señaló en el escrito, el letrado manifestó "el requerimiento de la familia, se debió a la existencia de dudas en cuanto al modo en que se llevó a cabo el procedimiento desde el propio Ministerio de la Acusación, con una absoluta falta de compromiso y de rapidez investigativa, sumado al cambio abrupto y sin explicación de las fiscales, junto a evidencias que se dieron como existentes y que después, 'por arte de magia' desaparecieron, y por la falta de colaboración de la institución académica y otras situaciones poco claras de parte del Colegio donde ocurrió este episodio".



SIN UNA RESPUESTA

Sobre qué respuesta se obtuvo en dicha presentación del escrito, Farías Demaldé puntualizó que "sabemos que el trámite de constitución de querellante requiere de un procedimiento especial, pero aún no hemos tenido respuesta de la aceptación, o no, de la solicitud".



CAMARA GESELL

Por otra parte, el entrevistado destacó "no obstante, desde el Juzgado de Investigación Penal Preparatoria, a cargo de Cristina Fortunato, se nos notificó que ya fue fijada la audiencia para la entrevista de Cámara Gesell de la menor".



MIENTRAS TANTO...

"Nosotros, como representantes de la querella, estamos al aguardo de la admisión de dicha petición, con el fin de poder intervenir en forma inmediata en el proceso, para trabajar en forma conjunta con la Fiscalía, proponiendo todas las medidas que consideremos oportunas y necesarias, con el objeto de dar seguridad, y celeridad al trámite de la causa", aportó Farías Demaldé.

Y cerró sentenciado "nuestro propósito es tener acceso a todas las evidencias con las que cuenta la Fiscalía hasta la fecha, garantizando una actuación conforme las exigencias de quienes hoy viven un calvario. Esto en referencia no solamente a los padres de la menor, sino también al resto de los padres de los alumnos que concurren a la citada institución educativa".