Se extiende la convocatoria para el Proyecto Rehabitar

Como parte de la agenda “Experimenta Espacios” que la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Cultura, llevará adelante en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (CCVM), se abrió una convocatoria dirigida a espacios de arte, asociaciones, colectivos de artistas, diseñadores, arquitectos y otras agrupaciones vinculadas a la escena de las artes visuales y la plástica local, que terminaría el 2 de agosto.

No obstante, desde las redes sociales del Viejo Mercado informaron que la convocatoria extendió el plazo de inscripción hasta el 10 de agosto.

Por medio de este proyecto y de los restantes ejes de trabajo que forman parte de la agenda “Experimenta Espacios”, se propone reunir y visibilizar las personas y acciones que conforman hoy el entramado de las artes plásticas y visuales de la ciudad de Rafaela. En ese sentido, se busca transformar el CCVM en un espacio de encuentro, experiencias e intercambio de voces y miradas, tanto de los hacedores de las artes visuales como de un público mayor: quienes los conocen y quienes no, quienes frecuentan el CCVM, así como quienes nunca han ingresado en él.

A aquellos que aún no se hayan inscripto y quieran hacerlo, les recordamos que la propuesta consiste en presentar proyectos para el diseño, construcción, montaje y exhibición de instalaciones y/o dispositivos lúdicos que serán emplazados en el corredor del CCVM para ser recorridos y experimentados por el público visitante.

El reglamento y la ficha de inscripción se podrán consultar en www.rafaela.gob.ar. Se seleccionarán hasta ocho proyectos que recibirán cada uno un premio estímulo de $25.000 para ser destinados a su materialización. Estos serán exhibidos de forma simultánea en el corredor del CCVM en el período comprendido entre octubre y diciembre del corriente año. Esta convocatoria contará también con una segunda etapa en la cual se otorgará un premio extra de $25.000 a la instalación o dispositivo lúdico más votado por los visitantes.

Por último, desde el 16 de julio aquellos que quisieran podían realizar consultas a través del siguiente correo electrónico: [email protected], con el fin de resolver inquietudes acerca de la convocatoria y para compartir información.

De dicho Foro de Consultas, surgieron las siguientes respuestas:

- Solo se admitirá un proyecto por grupo y una misma persona no podrá participar de dos o más propuestas.

- El dinero que se entregará en concepto de premio no deberá ser justificado. Cada grupo podrá destinar ese monto para lo que considere necesario.

- El cartón es el disparador principal de la propuesta, pero pueden utilizarse otros materiales. Se sugiere tener en cuenta la paleta de colores detallada en el reglamento.

- No es necesario que los realizadores de los proyectos seleccionados lleven a cabo visitas guiadas o recorridos con el público. Por el contrario, los dispositivos deberán ser diseñados para que los visitantes puedan disfrutar y explorar todas las propuestas sin necesidad de tener una guía o acompañante.

- El Proyecto Rehabitar está pensando para que pueda ser disfrutado por personas de todas las edades. La propuesta invita a diseñar dispositivos que puedan ser utilizados por un amplio público.

- Todos los elementos necesarios para el montaje (escalera, nivel láser y herramientas) serán provistos por el Complejo Cultural del Viejo Mercado.