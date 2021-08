Comienza la vacunación a menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades

Tal como confirmó la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, este martes comienza en Santa Fe, y en todo el país, el operativo de vacunación para los menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades. En Rafaela se han asignado para hoy 200 turnos en el vacunatorio.

La Jefa del operativo de vacunación en el Hospital Jaime Ferré, Lic. Luciana Díaz, precisó que "se va a vacunar con la vacuna Moderna, siendo esta una plataforma de ARN mensajero; este tipo de vacunas se va a destinar a niños niñas y adolescentes entre 12 y 17 años". Desde la Dirección Regional de Salud confirmaron que este lunes se recibieron 1.400 dosis de Moderna para Rafaela, 140 para Sunchales, San Cristóbal y Villa Minetti, en tanto que se destinaron 280 para Tostado e igual cantidad para Ceres.

Respecto a la vacuna Moderna, Díaz señaló que “tiene unas características especiales en cuanto a la cadena de frío; se mantiene en el freezer entre -50 y -15 grados y una vez sacada de allí puede durar en heladera en frasco cerrado durante 28 días, y eso nos brinda algunas facilidades en cuanto a la logística de distribución de la vacuna". Asimismo, explicó que "en nuestra región solo se vacunará en seis hospitales dado que esta vacuna va a estar destinada a chicos con comorbilidades que fueron o están siendo turnados". "Son jóvenes que se han inscripto, ya que la legislación así lo permite y manifiestan su voluntad de recibir la vacuna, o los han inscripto sus papás. En este caso, hay ciertos requisitos, en donde estos adolescentes tienen comorbilidades, hace un año y medio que están en su casa, son una población objetivo muy vulnerable y por eso tienen que tener la seguridad que brinda un hospital, con pediatras, servicios de emergencia, lugares perfectamente controlados" destacó.

La coordinadora del operativo de vacunación Covid indicó que para este martes se han otorgado 200 turnos para este grupo etáreo. La población objetivo en esta instancia, abarca a diabéticos tipo 1 y 2; pacientes con obesidad mórbida; pacientes con problemas crónicos renales; problemas cardíacos; problemas pulmonares; pacientes oncológicos; pacientes con enfermedad hepática que provoque cirrosis; pacientes en lista de espera para recibir trasplante o pacientes trasplantados; pacientes con inmunodeficiencias primarias; pacientes con enfermedades autoinmunes; adolescentes embarazadas; y personas de 12 a 17 años con carnet único de discapacidad vigente.



SELECCIÓN RIGUROSA

“Es muy rigurosa esta selección de personas a vacunar, y reitero, va a estar un pediatra que va a estar atento a todo lo que necesiten los papás y el menor o adolescente. Es un gran compromiso comenzar con la vacunación para este grupo, ya que es una vacuna muy esperada, teniendo en cuenta que es una población que hace prácticamente un año y medio que está encerrada, donde muchas veces no pueden concurrir a sus terapias. El gran compromiso que asume el hospital junto a los otros hospitales de la región, es poder vacunar lo más rápido posible, pero a su vez lo más seguro posible y en las condiciones ideales de vacunación”, enfatizó Luciana Díaz.



100 MIL VACUNADOS

Más allá del inicio del operativo para aplicar las dosis de Moderna a los adolescentes, Díaz remarcó que "seguimos vacunando al resto de la población y estamos dando 2.800 turnos por día en el hospital y en el club Estudiantes; esa es nuestra capacidad".

"Ahora se están vacunando con Sinopharm segundas dosis, mientras aguardamos la llegada de segundas dosis de Astrazeneca. Con respecto a Sputnik, hay mucha gente que ya llegó a más de 120 días de recibida la primera dosis, y estamos aguardando la resolución a nivel nacional. Sabemos que hay tres líneas posibles que se evalúan, pero no hay nada definido” concluyó Díaz.

En este marco, ayer al mediodía en la carpa de vacunación del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, fue Damián, rafaelino de 18 años, quien recibió la vacuna número 100.000. Una joven voluntaria fue la encargada de acercarle una torta como festejo y obsequio, de parte de todo los presentes y del equipo de salud.

Damián comentó: “Me inscribí para vacunarme hace un mes y hoy recibo mi primera dosis. Estoy muy agradecido. Me siento muy orgulloso por la vacuna”.



ASTRAZENECA

En tanto, desde la Regional de Salud anticiparon que hoy llegarán 7.120 dosis de vacunas Astrazeneca para completar esquema de vacunación, de las cuales 2.700 serán para Rafaela y 700 para Sunchales. Además San Cristóbal recibirá 550, Ceres 500, Tostado 450, Frontera 320, Villa Minetti 300, San Guillermo, San Vicente y María Juana 250 cada localidad, Suardi 200, Santa Clara de Saguier 180, Arrufó 120, Hersilia 100, Moisés Ville 100 en tanto que a Logroño, Gato Colorado y Pozo Borrado llegarán 50 dosis cada una.