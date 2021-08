Afirmó tener "un plan de salida para la crisis"

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Al encabezar en forma virtual el acto de ampliación del programa "Ahora 12", el presidente Alberto Fernández dijo que su administración tiene un "plan de salida para la crisis" y reclamó a los empresarios no aprovechar el mayor consumo para aumentar los precios.

"Espero que los textiles, que han aumentado sus precios fuertemente, no aprovechen esta oportunidad de venta para seguir aumentando", advirtió el jefe de Estado.

Consideró que la Argentina atravesó los "dos peores años de su historia" y admitió que la deuda "sigue siendo una mochila espantosa que tenemos que cargar como sociedad y tenemos que resolver".

Al cargar contra la oposición, dijo esperar que "ya no pidan cerrar colegios y universidades, que no pidan cerrar más hospitales públicos, que hayan aprendido".

Se mostró confiado, además, en que detrás de las vacunas está la "puerta de salida para recuperar la vida que queremos, y para que se reactive el ritmo económico necesario para que la Argentina crezca y produzca todo lo que debe crecer y producir".

Sostuvo que constituye una herramienta para incentivar el consumo y que ayudará a pensar en el "plan de salida" tras la pandemia por coronavirus.