7 millones de niños, niñas y adolescentes residen en hogares pobres

Buenos Aires, 2 (NA) - Son en total 7 millones de chicos menores de 14 años que viven sumergidos, con al menos uno de sus derechos fundamentales vulnerados, en términos de: acceso a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda digna, entre otros.

En ese contexto, según informes socioambientales de la Asociación Civil Haciendo Camino:

* 40% de los niños y niñas sufren desnutrición,

* 54% vive en condiciones de hacinamiento,

* 43% de los hogares no consume agua potable,

* 67% de los hogares presenta materiales precarios en su vivienda,

* 32% de los hogares no tienen sistema de conservación de alimentos,

* 62% de las familias no tienen controles médicos al día, y

* 29% sufre inseguridad alimentaria.

“Detrás de estas cifras hay realidades que no se muestran, que no se viralizan y que tenemos que cambiarlas. Santiago del Estero y Chaco son las provincias con mayor pobreza infantil del país" y que "el sistema de salud presenta serias deficiencias", lo que hace que se multipliquen los problemas para acceder a atención médica básica.

"En ambas provincias hay necesidades urgentes que lamentablemente no son prioridad, y es así como las familias a las que acompañamos siguen viviendo en una situación de pobreza estructural de la cual es muy difícil salir".

CATALINA HORNOS, PRESIDENTE Y FUNDADORA

ASOCIACIÓN CIVIL HACIENDO CAMINO

FACTORES DE RIESGO

Explica que cada integrante de Haciendo Camino recibe un acompañamiento personalizado a partir del cual se identifican factores de riesgo familiar y del niño, así como fortalezas y recursos de la familia que puedan ser movilizados para lograr sus objetivos.

"El abordaje integral de sus programas orienta la planificación de las intervenciones para cocrear soluciones efectivas que respondan a las problemáticas de base de las familias en situación de vulnerabilidad social", completa.

Los jóvenes de la Asociación Civil Animarte Inclusión, entrevistaron a @catahornos quien habló de su familia y de nuestro trabajo en terreno.

¡Agradecemos el espacio y los felicitamos por su lucha en la inclusión de personas con discapacidad!https://t.co/ORvvW9ij9H — Haciendo Camino (@haciendo_camino) June 24, 2021



La crisis económica en Argentina hace que necesiten ser recibidos cada vez más niños desnutridos en los 12 centros abiertos en: Añatuya, Colonia Dora, Herrera, Los Juríes, Monte Quemado, Pampa de los Guanacos, Taco Pozo, Santa Rosa, Santiago del Estero (Capital), Sumampa, Suncho Corral y La Banda, donde se brinda atención a un promedio de 1000 niños y niñas hasta 5 años, que semanalmente acuden con sus madres.

Hornos advierte que "los fondos con los que contábamos ya no son suficientes para cubrir sus tratamientos de recuperación".

Agrega: "Necesitamos padrinos que puedan comprometerse mensualmente y nos ayuden a cambiar su realidad", que les aseguren a los niños desnutridos y en riesgo social de las provincias de Santiago del Estero y Chaco el tratamiento nutricional que necesitan.

Bajo el lema “Esta Argentina no se viraliza”, la campaña busca sumar más de 2000 madrinas y padrinos durante julio y agosto de 2021, pregonando al idea de hacer visible esta realidad en las redes sociales.