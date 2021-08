BUENOS AIRES, 2 (NA). - La dirigente Patricia Bullrich, presidenta del PRO, remarcó que Juntos por el Cambio tiene la tarea de "defender a los ciudadanos" y sostuvo que debe haber una competencia "normal y pacífica" ya que "las peleas hoy no le hacen bien al espacio"."Lo más importante es enfocarse en qué espera la sociedad de la coalición. Y espera que podamos generar un equilibrio en las elecciones para que no haya mayoría kirchnerista en las cámaras", indicó.También manifestó que "hay que defender a los ciudadanos. (En JxC) Son todos candidatos del mismo sector y es fundamental que haya reglas de juego para una competencia normal y pacífica".En esa dirección, subrayó que un "código de convivencia" en la fuerza opositora representa un "modelo de ética"."Como presidenta del PRO yo colaboro y redacto el código para que todos los candidatos sientan que tienen una obligación y un objetivo supremo de atender las necesidades de la sociedad. Si peleamos entre nosotros parecemos egoístas frente a la verticalidad del oficialismo".Al ser consultada sobre la intención de Elisa Carrió de iniciar acciones judiciales contra Facundo Manes, la exministra de Seguridad manifestó que se deben impulsar "conversaciones para dirimir todo en una charla, no haciendo público el debate".Y añadió: "Todos los candidatos de Juntos por el Cambio están dentro de una misma idea y tienen que tirar del carro para adelante. La gente espera mucho de nosotros, no de las peleas".Las disputas en Juntos por el Cambio motivaron a que Alfredo Cornejo, líder de la Unión Cívica Radical (UCR), convoque para esta mañana a una reunión para bajarle el tono a las luchas intestinas.