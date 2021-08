El Concejo reinicia su actividad en medio del clima electoral

Con el alivio por la baja de casos y una situación sanitaria más controlada, este lunes el Concejo Municipal vuelve a la actividad, a día del inicio formal de la campaña electoral de cara a las PASO del 12 de septiembre. El presidente del Concejo, Germán Bottero, señaló: “Al ser este un Órgano claramente político, las elecciones no van a ser parte de la agenda pero van a estar presentes, tanto las PASO que tenemos por delante en septiembre, como las generales en noviembre para renovar la mitad de las bancas de los concejales de la ciudad; más allá de esto, obviamente lo que tiene que hacer el Concejo, sobre todo en estos momentos tan delicados y complicados para la gente, es garantizar que este Cuerpo continúe con sus actividades tal como lo hace siempre”.“En medio del receso hemos sesionado, porque hay que tener en cuenta que hay temas urgentes, prioritarios y de rápido tratamiento y en ese sentido el Concejo de Rafaela siempre ha acompañado y ha estado presente, sobre todo teniendo el tratamiento de la pandemia como su punto central de trabajo, para apoyar sobre todo al que produce, a la gente que no podía estar trabajando. Todo eso sintetiza un poco la agenda mayoritaria de este último tiempo”, manifestó Bottero.El presidente del Legislativo local, dijo que ahora, en donde la pandemia ha dado un respiro, se retomarán otros temas que han quedado un poco relegados y una lógica de trabajo más vinculada a otras problemáticas que no sean referidas a lo sanitario.“Quizás dejamos de lado algunos temas de discusión política, en función de poder buscar consensos y dar respuestas rápidas en medio de una situación de crisis y que exigía mucha responsabilidad, eso me parece que el Concejo ha sido maduro y ha estado a la altura de las circunstancias para atender estas demandas. Lo que yo imagino que se viene en esta segunda mitad del año, y un poco mezclado con las elecciones, es tal vez la profundización de la discusión política, el intercambio de ideas con miradas distintas. Hay concejales que van por la renovación de su banca y me parece que hay temas que se van a ir mezclando. En la última sesión eso se ha visto, con obras que vienen a la ciudad, por otro lado se recriminan ciertas cuestiones de seguridad que no se han solucionado, me parece que este puede ser el clima de los próximos meses”, consideró el radical.FITOSANITARIOSAcerca de esta discusión que está pendiente en el Concejo, Bottero dijo: “Con el bloque al que represento, vamos a presentar una propuesta tal como lo ha hecho el bloque justicialista y después el Concejo deberá definir. Es un tema que sobre finales del año y principios de este 2021, se había acelerado bastante. El Concejo ha hecho muchas actividades, alrededor de 15 encuentros con diversas miradas y faltan otras más”.“Este Cuerpo lo que garantiza es la pluralidad de opiniones. El recrudecimiento de la pandemia dejó el tema un poco más atrás en la agenda, pero cuando presentemos ahora el proyecto desde Juntos por el Cambio, creo que están dadas las condiciones para retomar la discusión”, aseguró el presidente del Concejo Municipal.