Luis Barrionuevo consideró que es la peor crisis

En reciente entrevista periodística en la ciudad de Mar del Plata, Luis Barrionuevo subrayó que “nuestra actividad no se maneja por zoom, por eso nuestra crisis fue la peor de todas y quienes la pagan son los trabajadores”.

“Pero queremos seguir trabajando por el todo, porque sino hay empresas, si no hay pymes, no hay espacio para los trabajadores”, continuó analizando el Secretario General de U.T.H.G.R.A.

"Los empleados vieron disminuidos sus ingresos, en muchos casos para los sueldos se aplicó el artículo 223 bis de suspensión por el 100% en algunos casos y por el 50% en otros. además, dada la situación de emergencia, la paralización de la actividad por las medidas decretadas por disposición gubernamental impidió que las partes procedan a la reunión paritaria salarial anual de recomposición de las remuneraciones, sólo se ajustaron en menor medida.

"Ayudó a los empleadores el A.T.P., el año pasado, y el Repro este año, a los que pudieron obtenerlo.

"Nuestro gremio sufrió a partir de marzo de 2020 una caída estrepitosa de los ingresos, ya que los establecimientos, en su mayoría no pudieron pagar los aportes, si bien en los recibos de sueldos siempre son descontados.

"A pesar de todo esto, y éste fue nuestro gran aporte, abonamos todas las prestaciones médicas y sanatoriales realizadas por las clínicas a nuestros afiliados, sin sufrir corte de servicio alguno. privilegiamos ante todo la salud de nuestro afiliados y su grupo familiar, y hasta la fecha lo venimos logrando.

"No hemos efectuado intimaciones por el atraso en el pago de aportes, para ayudar a sostener los puestos de trabajo, y éste es nuestro segundo gran aporte para ir superando la crisis.

"Ahora, con la disminución de las restricciones, que esperamos se mantengan, instamos a los empleadores a comenzar a regularizar el pago de aportes y contribuciones, y así ayudar a continuar manteniendo la atención, la salud de sus propios empleados.

"Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales entendemos, deben invertir la ecuación, y de ahora en más estimular el trabajo, sin dejar de atender la salud, además deberán contar con políticas de relajo impositivo que permitan a la hotelería y gastronomía redirigir los ingresos a mejorar las fuentes de trabajo actuales y crear nuevas.

"Por sobre todo, y relacionado a la importancia/necesidad de entender el turismo como un todo, que las actividades vinculadas a la cultura y recreación deben estar efectivamente en sintonía con la reactivación de la hotelería y gastronomía. y así, esos cuatro pilares, logren generar un impacto en el resto de los ámbitos laborales de la ciudad, particularmente en el comercio.

“ Saludamos a los compañeros y compañeras, trabajadores/as del sector turismo, hotelería y gastronomía, en nuestro día con el firme deseo que la pandemia sea un hecho del pasado. que pronto volvamos a brindar nuestros servicios, como siempre a los huéspedes, pasajeros, comensales, a todas las personas que concurran a los establecimientos hoteleros – gastronómicos de nuestro país, en su variada oferta de los distintos destinos turísticos y hermosa geografía, que la tenemos para nuestros habitantes y para el turismo internacional, que tanto la aprecia”, concluyó el dirigente gastronómico.