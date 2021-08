Familia de niña abusada ahora sería querellante

Luego de las idas y vueltas de la jornada del sábado en la Sección de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFas) de la Unidad Fiscal Rafaela, donde presuntamente la fiscal a cargo de la Sección, Dra. Angela Capitanio, habría renunciado a continuar con la investigación del caso de la niña abusada en el Colegio San José, y luego dar marcha atrás con la decisión contraria en el mismo día tras sumar al equipo de investigación a su colega de la misma Sección de la Unidad Fiscal San Cristóbal, Dra. Favia Burella, hubo novedades en la jornada de ayer.

De acuerdo a lo conocido por este medio de comunicación, la familia de la nena de 7 años de edad, se habría puesto en contacto con el abogado penalista rafaelino Carlos Farías Demaldé para que los represente en el legajo de investigación penal, y para constituirse como querellantes en la causa penal apenas iniciada.

De acuerdo a la versión publicada en LA OPINION edición digital, la decisión familiar tendría que ver con que no se observan avances en el proceso, y que existirían cuestiones que no son claras, desde los cambios de fiscales en la jornada del sábado, hasta la desaparición de evidencias fundamentales como son las imágenes de las cámaras de seguridad de la institución educativa, so pretexto de que cada 24 horas las imágenes se borran automáticamente para volver a empezar otro ciclo de idéntica duración.

Como consecuencia de lo dicho, y según la fuente citada, a partir de hoy lunes se realizará una presentación formal ante el Ministerio Público de la Acusación, Unidad Fiscal Rafaela, solicitando la inmediata intervención como querellantes a los familiares, a los fines de que el juez de la investigación penal preparatoria (IPP) autorice dicha incorporación para trabajar en forma conjunta los abogados privados y los fiscales, en la investigación de este doloroso evento que tiene sacudida a la comunidad rafaelina.

Cabe señalar que Carlos Farías Demaldé trabajaría junto al abogado José María Silvela, quienes laborarán en equipo en representación de la familia víctima de este despreciable suceso.