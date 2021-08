Otta y la nueva derrota de Atlético: “Regalamos muy fáciles los goles”

No queda en discusión quees un equipo irregular, así lo marcan y reflejan los números. La Zona B de lase viene mostrando muy pareja y -por el momento- con una buena racha de tres, cuatro partidos, alcanzan para meterse en la conversación. ¿Hasta cuándo? Aún no se sabe. Lo que si se sabe es que la ‘Crema’ volvió a mostrar mas de lo mismo y volvió a perder.Por la fecha 19 visitó a Villa Dálmine en Campana y perdió 1 a 0. El entrenador albiceleste,“Fue un partido en donde nos encontramos con un rival que se replegó, nos dio todo el campo para jugar de contra, no encontramos los espacios en el PT, y en el ST. Y luego sumó: “En el PT no habíamos hecho las cosas bien pero se había mejorado, estábamos en el mejor momento nuestro, cometemos ese error y nos impide sumar. Un partido malo, parejo, que en el PT ellos tuvieron situaciones de gol por errores nuestros, por intentar, y nos esperaron de contra. Lo solucionamos en el ST y se nos fue un partido increíble”.-Los errores que estamos cometiendo, regalamos muy fáciles los goles. Lamentablemente justo nos agarra en una situación donde Roque Ramírez se había torcido el tobillo y estaba afuera, justo viene el pelotazo cruzado, no llega Molina que había ido a cubrir esa posición, queda a mitad de camino y lamentablemente quedamos recibiendo el gol, una picardía. Cuando está torcida pasa eso.-Si no cometíamos el error que cometimos terminábamos 0 a 0 en un partido parejo, malo. Como es la categoría, el grupo es parejo. El otro día también, un error muy grosero nos impide sumar de local y esos errores los hemos pagado muy caros. Lamentablemente nosotros no tenemos la fortuna que los errores de los rivales se los hagamos pagar caro.-Duele perder, siempre. Le ganamos al puntero también. El fútbol es así, hoy lo que tenemos que mirar es el por que perdimos, después contra quien no importa, es una categoría muy pareja, el último esta a cinco puntos nuestros, es difícil.-Muy irregular, terminamos la primera rueda dentro de los 4 y éramos rubios de ojos celestes; perdimos dos partidos y volvimos a ser lo que éramos antes de ganar esos partidos que ganamos y terminar entre los 4. Es muy parejo pero ahora la diferencia es que tenÉs menos partido para recuperarte. Hay que hacer una autocrítica rápido, ganarle a San Telmo y vamos a estar nuevamente ahí cerquita como para ganar y agarrar una seguidilla que nos vuelva a meter entre los cuatro. Tenemos mucho por corregir, vamos a tener que trabajar mucho en la semana.-Nos dio algo diferente a lo que nos venía dando el equipo, optamos por eso, lo vimos muy bien en la semana. En una cancha tan grande creímos que iba a darnos lo que nos dio, no nos equivocamos. Hizo un partido muy bueno. Se acalambró los dos gemelos. Esta comprometido, tiene una humildad muy grande, creemos que acertamos con el refuerzo y esperemos que nos siga dando lo de hoy.-Es difícil trabajar en la concentración en jugadores profesionales, de mucha experiencia es difícil, se supone que resuelven problemas que surgen dentro del campo de juego. Podes esperar de algún jugador, sobre todo los mas chicos, algún error. Después hay cosas positivas, el rendimiento de Bravo, creo que es superlativo, estamos contentos con su rendimiento. Soloa sigue rindiendo en un rendimiento alto. Perdimos un jugador desde lo anímico y físico, lo mental, por todas las cosas que le han pasado a él en estos días.-Si, y ya nos paso cuando tuvo la anterior posibilidad de irse, estuvo 4 o 5 partidos muy mal. Ahora le vuelve a pasar. El enojo y bronca con los representantes y entrenadores de otros clubes es eso, lamentablemente es eso; lo llamas, lo ilusionÁs y no es tan fácil que el club se desprenda del patrimonio que viene trabajando desde tanto tiempo. El pibe ve una posibilidad de ir a primera, a un club importante, económicamente muy bueno para él, pero el club debe proteger su patrimonio y cuando eso pasa le afecta mucho, sobre todo a chicos tan chicos como Esquivel (20 años).Hablamos mucho, es un chico muy bueno, muy bondadoso, el club hizo todo lo que debía hacer para tenerlo bien. Lamentablemente estos pájaros que dan vuelta en el medio del fútbol no se dan cuenta del daño que les hacen a los jugadores y es el odio que tenemos. Nos va a costar, Esquivel el partido pasado y este no fue el que venía siendo. Su cabeza es muy difícil de manejar.