Los resultados del domingo

La fecha 19 de la temporada 2021 de la Primera Nacional tuvo continuidad en la tarde de ayer y el próximo rival de Atlético, San Telmo el viernes en el Monumental a las 16hs, se impuso por 1 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza gracias al tanto de Godoy e/c. En otros partidos, se dieron los siguientes marcadores finales:Gimnasia Mza 0 vs Quilmes 3, Almirante Brown 0 vs Mitre (SdE) 0, Estudiantes (RC) 1 vs Agropecuario 1, San Martín (T) 0 vs Estudiantes (BA) 0.15.10hs (tv) Nueva Chicago vs Atlanta.Almagro 2 vs Gimnasia (J) 2, Güemes (SdE) 0 vs Tristán Suárez 0, Dep. Morón 1 vs Ferro 0.15hs Santamarina vs Instituto.