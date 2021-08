Boca y River empataron sus encuentros

Boca Juniors, que volvió a contar con buena parte de sus jugadores titulares, igualó como visitante 0 a 0 ante Talleres de Córdoba, por la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, en un encuentro que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes.

Los "xeneizes" acumulan tres empates y una derrota en el certamen (ganaron solamente uno de los últimos 13 encuentros que disputaron en todas las competencias) y luego de dos cotejos, ante Banfield y San Lorenzo, dispusieron de todo el plantel tras superar el aislamiento al que debieron someterse los jugadores al regresar de Brasil cuando quedaron eliminados de la Copa Libertadores y los incidentes que se produjeron luego del partido ante Atlético Mineiro.

Por otro lado, River Plate, con equipo alternativo ante la inminencia del superclásico de octavos de final de Copa Argentina, no pudo anoche con Huracán, que por la cuarta fecha del campeonato de la LPF se terminó llevando del estadio Monumental un valioso empate 1 a 1, sobre todo porque jugó el último cuarto de hora con un futbolista menos por la expulsión de César Ibáñez. Nicolás Silva abrió la cuenta para el Globo, a los 59 minutos de partido, pero a cinco del final lo igualó Braian Romero para el Millo.



LA FECHA (4). Sábado: Colón 1 - Godoy Cruz 0, Lanús 1 - Unión 1, Racing 1 - Sarmiento 0, Platense 1 - Independiente 1. Domingo: Defensa y Justicia 3 - Gimnasia (LP) 2, Talleres 0 - Boca 0, River 1 - Huracán 1. Jugaban: San Lorenzo y Banfield. HOY: 16.45 hs Patronato vs Newell's, 16.45 hs Argentinos vs Central Córdoba, 19hs Rosario Central vs Aldosivi, 19hs Estudiantes vs Arsenal, 21.15hs Atlético Tucumán vs Vélez.



POSICIONES: Independiente 8, puntos; San Lorenzo 8; Racing 8; River 7; Lanús 7; Colón 7; Newell's 6; Patronato 6; Banfield 6; Atlético Tucumán 6; Godoy Cruz 6; Gimnasia LP 5; Huracán 5; Talleres 4; Central Córdoba 4; Argentinos 4; Defensa y Justicia 4; Arsenal 4; Estudiantes 3; Central 3; Boca 3; Aldosivi 3; Sarmiento 3; Vélez 2; Platense 2; Unión 2.