House of Gucci, el filme que reúne a Lady Gaga, Adam Driver y Al Pacino

Lady Gaga y Adam Driver se pondrán en la piel de uno de los matrimonios más reconocidos y resonantes en la historia: Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci. Se trata de "House of Gucci", una película dirigida por Ridley Scott, inspirada en el libro homónimo de Sara Gay Forden, la cual mostrará cómo fue el asesinato del empresario que llegó a ser jefe de la exitosa firma de moda italiana y murió en 1995.

El elenco se completa con Al Pacino como Aldo Gucci, el hijo mayor de Guccio, el fundador de la marca; Jared Leto con una caracterización irreconocible como Paolo Gucci, el hijo de Aldo; y Jeremy Irons como Rodolfo Gucci, el hijo menor de Guccio.

Además, Camille Cottin interpretará a Paola Franchi, Jack Huston a Domenico De Sole, Reeve Carney a Tom Ford, Madalina Diana Ghenea a Sophia Loren, Mehdi Nebbou a Said, Miloud Mourad Benamara a Omar y Salma Hayek a Pina Auriemma.

La película que llegará a los cines en noviembre, presenta al clan Gucci, el prestigioso apellido asociado a la industria de la moda, muy a la italiana. Una familia que parece esconder secretos, tener bastantes ambiciones, lujos, sus propios valores y algo de carácter mafioso.

Dirigda por el prestigioso cineasta de Hollywood Ridley Scott, el hombre a cargo de cintas como "Blade Runner", "Gladiador", "Alien", "Thelma & Louise"; adapta los hechos reales que rodearon el asesinato del empresario Maurizio Gucci, a su vez recopilados en la novela "The House of Gucci: a sensational story of murder, madness, glamour and gree" de Sara Gay Forden.

El proyecto se está gestando hace más de 15 años, cuando Ridley Scott anunció que dirigiría un filme sobre la caída de la dinastía Gucci con Angelina Jolie y Leonardo DiCaprio como protagonistas, pero no se llevó a cabo. Seis años más tarde, Jordan Scott, hija del director, estaba lista para llevar adelante la película con Penélope Cruz como Patrizia, pero tampoco se dio. Y en 2016, Wong Kar-Wai asumió la dirección de la cinta con la idea de que Margot Robbie encabezara el elenco.

Pese a ello, recién en 2019 Ridley retomó la dirección y la producción del proyecto junto a su esposa, Gianinna Facio y convocó a Gaga. Un año más tarde se supo que Driver había sido elegido para interpretar a Maurizio y, aunque hubo muchos rumores sobre las figuras que acompañarían a los protagonistas, finalmente hace unos días se confirmó el elenco.

El guion de la película que planea estrenarse el 24 de noviembre de 2021, se encuentra a cargo de Roberto Bentivegna. El trailer del filme se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=pGi3Bgn7U5U&ab_channel=MGM

No obstante, según trascendió, la familia Gucci no está de acuerdo con la película. De hecho, a principios de 2021, cuando se dieron a conocer las primeras imágenes de Driver y Gaga caracterizados como el matrimonio, Patrizia Gucci, bisnieta de Guccio Gucci, manifestó su descontento a través de un comunicado: "Estamos verdaderamente decepcionados. Hablo en nombre de la familia. Están robando la identidad de una familia para obtener ganancias, para aumentar los ingresos del sistema de Hollywood. Nuestra familia tiene una identidad, privacidad. Podemos hablar de todo, pero hay un límite que no se puede cruzar".