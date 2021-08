Se lanzó el concurso literario soyAutor!

Las inscripciones al IV Concurso Internacional soyAutor!, destinado a personas mayores de 18 años, se encuentran abiertas hasta el 6 de octubre. Aquellos que quieran participar deberán presentar un libro-álbum destinado a un público entre 3 y 8 años. La obra ganadora se anunciará en el marco del Festival Filbita 2021 y será publicada por la editorial unaLuna.

El proyecto soyAutor! busca visibilizar obras inéditas, desconocidas u olvidadas, que están fuera del mercado de circulación editorial. "Proponemos este espacio donde autores/as podrán encontrarse y sentirse identificados/as. Establecemos lazos entre autores/as (quienes escriben, ilustran, diseñan, artistas en general) y editoriales", escribieron desde la página web del concurso.

Además, agregaron: "Buscamos brindarles un servicio a todos/as los/as profesionales involucrados/as en la industria del libro: escritores/as, ilustradores/as y editores/as, para facilitar el encuentro de todo/as. Nuestro fin es aumentar el acervo cultural y posibilitar una mayor bibliodiversidad en los espacios de circulación del libro".

Para participar del concurso es necesario presentar un libro-álbum o álbum ilustrado, una clase de libros que tienen la particularidad de narrar una historia a través de texto e ilustraciones, donde ambos lenguajes se complementan o se vinculan de manera estrecha.

Del concurso podrán presentar obras escritas en lengua castellana todas las personas mayores de 18 años residentes en cualquier lugar del planeta. La temática del libro-álbum es libre, pero debe ser una obra destinada a un público entre 3 y 8 años.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras originales e inéditas que no estén comprometidas en otros concursos pendientes de fallo y sobre las cuales el autor tenga la libre disposición de todos los derechos de explotación en cualquier forma y en sus diferentes modalidades. Pueden concursar obras de ficción, género narrativo. No se aceptarán reversiones ni adaptaciones de cuentos clásicos y tradicionales.

Se recibirán proyectos completos (ilustración y texto) que pueden ser de autoría integral (textos e ilustraciones de una misma persona) o en co-autoría (un escritor y un ilustrador). No se aceptarán obras que solo contengan ilustraciones (Silent Book) o que sólo cuenten con texto. Tampoco se aceptarán obras pensadas para publicarse como: pop-up, libro de tela, entre otros formatos alternativos.

La extensión de la obra no debe superar las 32 páginas. No importa la fuente en la que se presente el texto.

El comité de preselección estará compuesto por miembros de soyAutor, de unaLuna y de Filbita. Además, habrá un jurado de selección de la obra ganadora y una suplente, compuesto por reconocidos escritores e ilustradores especializados en libro-álbum: Yael Frankel, Nicolás Schuff y Rodrigo Folgueira.

Aquellos que quieran participar deberán presentar las obras a través de la página web: www.soyautor.com.ar, haciendo click en el botón “Participá del IV Concurso” dentro de la sección "concursos" y completando todos los campos obligatorios del formulario de inscripción.

Los participantes deberán completar el formulario con sus datos personales y adjuntar en un único documento en formato PDF su obra. En caso de querer subir dos obras (opcional), deberá adjuntarse en un documento aparte dentro del mismo formulario, donde dice: “Subí tu segunda obra - opcional (PDF)”. Para esto, deberán contar con una cuenta de correo de Gmail o crearla a los fines de poder participar del concurso. La obra deberá estar firmada bajo un seudónimo, ya que se entregará al jurado sin dar conocimiento de la identidad real. En ningún lugar del documento debe figurar el nombre real del autor.

Las obras se recibirán hasta el 6 de octubre de 2021 inclusive, hasta las 23:59 h.

El nombre del ganador (o los ganadores, en caso de que la obra presentada sea en co-autoría) será anunciado en el marco del Festival Filbita. El mismo será contactado de manera personal, por teléfono y/o correo electrónico por el equipo de soyAutor en el mes de noviembre de 2021.

La publicación de la obra ganadora será de al menos 2000 ejemplares y el premio consistirá en un pago de $40.000 (pesos argentinos) que se considerarán como anticipo a cuenta de los derechos de autor que correspondan al autor o a los autores ganadores (si se trata de una co-autoría el premio se dividirá entre las partes).

Las obras que participen y no resulten ganadoras quedarán disponibles en la web de soyAutor! de manera protegida. En caso de que otra editorial muestre interés por publicarlas, soyAutor se pondrá en contacto con el autor para hacerle llegar la propuesta.

Para cualquier consulta escribir a: [email protected]