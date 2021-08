El Eternauta será publicada a nivel mundial en 2022

La obra cumbre de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, "El Eternauta", será publicada a nivel mundial en idioma español a partir del año próximo, bajo el sello Planeta Cómic, informó hoy Grupo Planeta.La primera vez que nevó en la ciudad de Buenos Aires fue el 22 de junio de 1918. La segunda, durante el invierno del año 1963 en las páginas de la historieta "El eternauta", creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld.En 1957, se publicó la primera versión de la historieta en la revista Hora Cero Semanal, acompañada con dibujos originales de Francisco Solano López. La misma, inicia en la casa del dibujante en el año 1959, cuando un hombre apareció sentado en una silla frente a él, “como un fantasma”. El extraño se presentó a sí mismo como el Eternauta, para explicar su “condición de navegante del tiempo”. Así, luego de algunas aclaraciones, se aventuró a narrarle su historia, la cual tuvo lugar en el futuro, un frío invierno de 1963.El relato comenzó en su casa, pero él aún no era el Eternauta, sino Juan Salvo, esposo de Elena y padre de Martita. El viajero de la eternidad se hallaba en el sótano de la casa junto a sus amigos Polski, Hebert y Favalli. Los cuatro jugaban un partido de truco, cuando de repente escucharon un ruido misterioso fuera de la vivienda. Por consiguiente, se acercaron a la ventana y notaron una atípica nevada verde fosforescente, como si fuera radioactiva, y una abundante cantidad de cadáveres. Este fue el principio de todo lo que sucedió después: una lucha constante de algunos sobrevivientes contra la avanzada de “Los Ellos” en las calles de Buenos Aires.La historieta que dibujó Solano López concluyó su publicación en 1959. No obstante, unos años más tarde, en 1969, Oesterheld creó una nueva versión del primer cómic, junto al dibujante Alejandro Breccia, el cual fue difundido en las páginas de Revista Gente. Dicha edición, tuvo un carácter político más fuerte que la anterior, en la que se planteaba que las grandes potencias habían traicionado a América del Sur entregando sus países al invasor para salvarse a sí mismas. Como consecuencia, la revista, con el apoyo del mandatario Juan Carlos Onganía, exigió al autor terminarla antes de tiempo.Muchos la consideran la historieta más grande hecha en Argentina. En aquel momento, Oesterheld tomó algunos recursos de los reconocidos cómics estadounidenses, en una época donde el público no estaba acostumbrado a ver invasiones extraterrestres en las producciones de ciencia ficción argentinas. En efecto, Oesterheld marcó una gran diferencia en este género.Desaparecido en los años 70, Héctor Germán Oesterheld fue guionista de historietas y escritor de relatos breves de ciencia ficción y novelas. Es uno de los artistas de trayectoria más extensa de la historieta argentina, con creaciones como el Sargento Kirk o Bull Rocket.