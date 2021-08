Atlético: derrota en Campana y más de lo mismo

Especial para LA OPINIÓN. - La segunda rueda de la temporada 2021 de la Primera Nacional no comenzó de la mejor manera para Atlético de Rafaela, que luego de la derrota del pasado sábado con San Juan, ayer volvió a perder. Fue 1-0 en su visita a Villa Dálmine en uno de los encuentros jugados ayer por la fecha 19.

La ‘Crema’ visitaba al último de la zona B y con aspiraciones de reencontrarse prontamente con la victoria, pero lejos estuvo de poder volverse con algo de su presentación en Campana. Un equipo irregular, con poco peso en ofensiva, sin claridad en el manejo de la pelota, escasas asociaciones y un nuevo error defensivo, garrafal, que le terminó costando el partido.

Claro esta que en este nivel le será muy complicado pelear por el ascenso, principal objetivo del elenco conducido por Walter Otta. En un torneo que se sigue mostrando tan irregular todo puede pasar. Aún queda mucho camino por recorrer y quedó demostrado que con un par de buenos resultados se volverá a meter en la pelea.

Del cuarto puesto, metido en el reducido, que había terminado la primera rueda, ahora se encuentra en la posición 9 de la tabla, con 24 unidades y a cuatro de Defensores de Belgrano, el último que ocupa los puestos de clasificación.

La próxima presentación de Atlético será el viernes venidero en el Monumental, recibiendo a San Telmo a las 16hs, por la fecha 20.

OTROS RESULTADOS

ZONA A: Ayer: Temperley 0 – Dep. Maipú 2, Riestra 1 – Tigre 3, Belgrano 3 – Alvarado 0. HOY: 15hs Gimnasia Mza vs Quilmes, 15hs Almirante Brown vs Mitre (SdE), 15hs Estudiantes (RC) vs Agropecuario, 15.10hs (tv) San Martín (T) vs Estudiantes (BA). Lunes 2/8: 15.10hs (tv) Nueva Chicago vs Atlanta. ZONA B: Ayer: Def. de Belgrano 0 – Barracas Central 0, All Boys 1 – Brown (A) 1, San Martín (SJ) 0 – Brown (PM) 0. HOY: 15hs San Telmo vs Ind. Rivadavia, 15hs Almagro vs Gimnasia (J), 15hs Güemes (SdE) vs Tristán Suárez, 15hs Dep. Morón vs Ferro. Lunes 2/8: 15hs Santamarina vs Instituto.

POSICIONES

ZONA A: Tigre 32, puntos; Alte. Brown 32; Gimnasia (Mza) 30; San Martín (T) 29; Quilmes 28; Belgrano 28; Atlanta 26; Alvarado 25; Agropecuario 24; Chacarita 23; Dep. Maipú 22; Temperley 20; Estudiantes (RC) 19; Mitre (SdE) 19; Estudiantes (BA) 18; Riestra 18; Nueva Chicago 9. ZONA B: Güemes 34, puntos; Barracas Central 32; Brown (A) 28; Def. de Belgrano 28; Gimnasia (J) 27; Dep. Morón 27; Almagro 27; Ind. Rivadavia 25; Atlético de Rafaela 24; Ferro 24; Tristán Suárez 23; All Boys 22; Instituto 22; San Martín (SJ) 20; San Telmo 20; Santamarina 19; Villa Dálmine 16; Brown (PM) 15

Formaciones y síntesis del encuentro:

Villa Dálmine: Emanuel Bilbao; Santiago Moyano (61m Zaid Romero), Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi y Fernando Bersano; Ezequiel D’Angelo (80m Laureano Tello), Emiliano Agüero, y Germán Díaz; Lautaro Díaz (85m Leandro Larrea), Juan Cruz Franzoni y Francisco Nouet (80m Franco Costantino). Suplentes: Lucas Bruera, Agustín Stancato, Facundo Rizzi, Gastón Martiré y Lucas Cajes. DT: Marcelo Franchini.

Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Agustín Bravo, Fernando Piñero y Roque Ramírez (79m Brian Calderara); Guillermo Funes (64m Alex Luna), Facundo Soloa y Jorge Emanuel Molina (70m Marcos Giménez); Lautaro Parisi (79m Enzo Avaro), Claudio Bieler y Juan Cruz Esquivel (70m Franco Jominy). Suplentes: Agustín Grinovero, Bruno Riberi, Gastón Tellechea y Federico Recalde. DT: Walter Otta.

Gol en el segundo tiempo: 22m Lautaro Díaz (VD).

Estadio: Coliseo de Mitre y Puccini.

Árbitro: Ariel Suárez.

Asistentes: Rubén Bustos y Diego Romero.