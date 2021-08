Masiva protesta por la niña abusada en la escuela

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - A paso de hombre en auto o en moto, caminando, o como sea; en silencio, con aplausos o con largos bocinazos que expresaban el profundo malestar existente en la comunidad, una verdadera multitud que se calcula en miles de personas, muchas de ellas con pancartas y carteles marcharon a partir de las 19.00 de ayer bajo la consigna "¡Con los chicos no!" por las calles de Rafaela, en reclamo por la niña abusada en el Colegio San José, lo cual es materia de arduas investigaciones en las esferas judiciales por estas horas.

La convocatoria a participar del evento, autoría de Familias de 2° grado C de la escuela primaria privada que circuló por las redes sociales señalaba que, "Familias de Rafaela marchan por la Justicia. Por el derecho a una Educación Segura. Por la protección de la infancia".

La multitudinaria manifestación de ciudadanos rafaelinos -solo comparable en número de participantes a las recordadas marchas pidiendo Justicia por los homicidios de Gonzalo Glaría o Neli Zárate- avanzó en silencio pero con un grave aplauso y rostros que lo decían todo. Muchos de ellos con lágrimas en los ojos o con llantos desgarradores, como el de la abuela materna de la niña abusada que fue la única persona que habló en el recorrido, las dos veces frente a la Jefatura de Policía, diciendo a los llantos, en un dramático testimonio que: "¡Basta de hacer daño a los niños! Está la familia y destruyen a todos. ¿La infancia de mi nieta donde va a quedar?¿Alguien me lo puede decir? La escuela que tome medidas urgentes... que no escondan más nada... porque todos los días es una mentira distinta... ¡Basta! Como abuela digo eso. A mi nieta la voy a defender y voy a dar la vida por ella... Pero [al autor] lo quiero enfrente mío... No puede ser lo que hicieron con mi chiquita...".

"Mi nieta -continuó- es una dulzura, cariñosa, educada, ¿por qué la atacaron así? ¿Por qué ese 'hdp' hizo eso? No sé si es 'un' o 'una' porque todavía no sabemos. Pero necesitamos saberlo porque estamos muriendo de la angustia. Mi nieta tiene apenas 7 años. No puede ser esto, no puede ser... ¡Pido justicia!", completó desencajada.



¿RENUNCIO LA FISCAL

Y LUEGO VOLVIO?

Cerca de las 17.00 de la víspera -dos horas antes de la marcha-, una versión fue ganando terreno en las consultas periodísticas y más tarde se confirmó: la fiscal de la causa, Dra. Angela Capitanio había expresado que renunciaría y dejaría la causa.

¿Los motivos? Nunca se conocieron ni se conocerán oficialmente, aunque esa renuncia coincidió con otra noticia: no hay imágenes de las cámaras de seguridad de la escuela, quizás la prueba más fuerte para sostener una imputación, cotejar la identidad del autor, y un posterior pedido de detención.

Ante la ausencia de información oficial de parte de la Fiscalía -un grave error comunicacional y frente a la sociedad- se presume que ese habría sido el detonante, al no haber pruebas de las cámaras, la investigación se cae y todo vuelve a fojas cero. Cansada, probablemente, la fiscal Capitanio habría pegado un "carpetazo" y decidido cerrar su participación en este caso.

Es que las cámaras de seguridad existentes en la institución educativa archivan las imágenes solamente por 24 horas y luego estas se borran y la grabación vuelve a empezar.

Lo cierto es que poco más tarde Angela Capitanio cambió de idea y se hizo pública la versión de que la Dra. Favia Burella -fiscal adjunta en San Cristóbal en la Sección de Violencia de Género, Familiar y Sexual- la asistirá en la investigación, por lo que ahora tanto Capitanio como Burella quedan al frente de la causa penal.

Los más desconfiados encuentran demasiada casualidad en el hecho de que hayan desaparecido las imágenes de las cámaras de seguridad, una de las pruebas principales que permiten sostener una imputación y librar una orden de detención. ¿Casualidad? No se sabe. Pero ahora la prioridad es recuperar esas imágenes y peritar los equipos para poder seguir.