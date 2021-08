Aprovechar oportunidades y sortear los obstáculos

El sector automotriz y autopartista, genera 125.000 empleos, representa 6,6% del PIB industrial y exporta a 43 países por un total de US$ 4.275 millones anuales en nuestro país; si embargo, muchas veces las decisiones políticas no lo acompañan.

“Motor Parts S.A.”,la empresa dedicada a la fabricación de válvulas de competición y/o aviación, y otro tipo de aplicaciones difíciles y de bajo volumen, en medio de la pandemia y de las consecuencias que está trajo aparejada, lejos de retraerse, se fortaleció.

El presidente de la compañía, Juan Carlos Basso, analizó en el noticiero de Next, el actual panorama y subrayó: “La ventaja que tenemos los empresarios es que no tenemos otra pista, o vamos o nos hundimos; parecería una debilidad, pero no es una ventaja porque no tenés otra opción que sobrevivir, entonces vamos. La pandemia nos ha dado buenas y malas; oportunidades y obstáculos, porque es cierto que la pandemia es mundial. La nuestra es una empresa que exporta el 98% de la producción, con lo cual para nosotros el mundo es el mercado”.

El empresario agregó: “La peleamos, a pesar de que la nuestra ha sido una de las pocas fábricas clausuradas en la región por el ministerio de Salud de Santa Fe, donde un día dijeron que parecía que el Covid lo fabricaba Motor Parts, cuando en realidad el Covid ya vimos lo que era. Fueron esas primeras incertidumbres de ese momento”.

Basso, dijo: “Las condiciones del país están cada vez más limitadas. Nosotros, tenemos la particularidad de que el mundo está demandando un producto como el que hacemos nosotros, porque la especialización que tenemos es importante, hay pocos en el mundo hoy. Estamos en válvulas de mayor valor agregado, cosa que no puedan entrar los chinos, cosa que no puedan entrar las multinacionales grandes. Nos hemos acomodado bien y de alguna manera nos está permitiendo ser una empresa que todavía tenemos planes de crecimiento”.

El empresario rafaelino, destacó: “Nuestras empresas ni nuestras acciones nunca se fueron de Rafaela ni de la región, porque otras empresas han optado por otros caminos. Vivimos acá; un castillo en el medio del desierto no sirve de nada, entonces, creemos que vivimos en este lugar y necesitamos que el lugar se desarrolle para que la vida sea agradable; inclusive hasta de una forma egoísta”.

Acerca de las oportunidades, que en medio de un escenario incierto y muy complicado, esta empresa autopartista supo aprovechar, Juan Carlos contó: “La primera es aprender a cuidarnos, eso es una de las grandes cosas que le deja a una estructura como la nuestra. Cambió el verbo yo te cuido, por él nos cuidamos, esa fue una cuestión interna; la segunda, un poco más vinculada al entorno, nos defendemos, porque nosotros no fabricamos el problema, el problema nos viene a buscar, entonces, nosotros nos defendemos del entorno, hasta del político que no sabe si la economía, si la salud. Acá era economía y salud. Después, buscar las oportunidades ya concretas, más técnicas, pensando esto lo dejaron de hacer determinadas fábricas y lo podemos hacer nosotros. Y la última de las oportunidades, que siento que hemos aprendido a valorar más el trabajo; el que es operario en lo suyo y el empresario en su lado también”.



FALTA DE ESTIMULO

Juan Carlos, contó que “hemos pedido y tenido bastante poca respuesta, a partir de informar a los gobiernos correspondientes que estamos en un plan de inversiones para poder crecer bastante, tendríamos oportunidad para crecer, pero ahí lo que no hay es estímulo. Tenemos un plan y lo tenemos claro, lo que no tenemos es esa caricia que le haría falta al que exporta 45 mil dólares la tonelada como nosotros. Lo importante es que si me detengo en todo esto, definitivamente no me animaría a hacer un proyecto”, finalizó.