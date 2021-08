2 muertes y 19 casos en Rafaela

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este sábado 19 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que así llegó a los 14.459 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 174 se encuentran activos, al tiempo que 528 son los vecinos que están llevando al cabo el correspondiente aislamiento obligatorio y 13.974 los recuperados. En tanto, el dato negativo de la jornada tiene que ver con que luego de 5 días sin fallecimientos en nuestro medio, en las últimas horas se informó la muerte de una mujer de 44 años y de un hombre de 57 años, con lo cuál ahora ya son 311 los decesos de ciudadanos rafaelinos producto de esta mortal enfermedad.

Sobre las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", las autoridades sanitarias locales informaron que aún permanecen internados 17 pacientes Covid-19 positivos y 7 pacientes sospechosos y No Covid-19 en UTI, y 10 pacientes Covid-19 positivos y 23 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general.



850 EN LA PROVINCIA

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 850 positivos en el territorio santafesino, que tiene un acumulado de 447.270, de los cuáles 41.208 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 406.062 por laboratorio. Rosario registró 292 contagios y suma 156.802, mientras que la ciudad de Santa Fe reportó 74 y totaliza 53.453. También se detectaron 12 casos en Santo Tomé y 5 en Laguna Paiva; 3 en Esperanza; 7 en Ceres y 5 en El Trébol entre las localidades de otras jurisdicciones más afectadas cercanas a nuestra ciudad. En el resto del Departamento Castellanos, que registra 23.851 afectados, hubo 6 infecciones en Sunchales, 3 en San Vicente, 2 en María Juana y 1 en Colonia Margarita, Frontera y Galisteo.

Asimismo, en la provincia, de acuerdo al reporte diario, no se registraron decesos en las últimas 24 horas. Por lo tanto, el número de víctimas fatales a nivel provincial asciende a 7.716. En tanto que en todo el territorio provincial hay 354 pacientes internados en salas generales por coronavirus, mientras que 271 se encuentran en terapia intensiva, de los cuales 225 requirieron asistencia mecánica respiratoria. Además, 16.684 se encuentran activos, 422.870 son los recuperados y se notificaron en la bota santafesina 1.020.209, quedando descartadas 436.475 muestras.



2.690.906 VACUNADOS

Por último, ayer se vacunaron en el territorio 23.605 personas de las 2.473.192 que se inscribieron en la campaña de vacunación contra el Covid-19. Hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 2.690.906 personas de las 2.856.200 dosis que recibió Santa Fe, que representa el 94,21% de vacunas aplicadas.



NUEVAS HABILITACIONES

Cabe recordar que desde este sábado 31 de julio, en la provincia de Santa Fe ya se pueden realizar nuevas actividades habilitadas para funcionar con protocolos. En el último decreto provincial, se dispuso esta fecha para el inicio de las competencias deportivas y el funcionamiento de los salones de eventos. Con respecto a los salones de eventos, fiestas y similares, el permiso de abrir es para la realización de eventos sociales, con un factor de ocupación de la superficie disponible para el público que no supere el 50% y que asegure el distanciamiento entre personas de dos metros cuadrados en el espacio circulable. Pese a la posibilidad de reabrir, el decreto mantiene la prohibición de actividades que signifiquen el baile dentro del salón o la circulación de los asistentes entre las mesas o ubicaciones dispuestas. En tanto que las competencias deportivas también quedaron habilitadas para volver a funcionar en la provincia. Aquí se incluye a las provinciales, zonales o locales que se desarrollen tanto de forma profesional como amateur e incluye también el automovilismo y motociclismo, que se desarrollen en espacios abiertos al aire libre o cubiertos con suficiente ventilación, sin concurrencia de espectadores. Por último, en el decreto provincial también se definió que desde este sábado se podrá ampliar hasta el 50% el uso de la superficie de los cines, teatros, salas culturales y espacios religiosos, siempre garantizando el distanciamiento de una persona cada 2 metros cuadrados. Al igual que los anuncios que se hicieron el pasado 23 de julio, la vigencia de estas habilitaciones es hasta el próximo viernes 6 de agosto.