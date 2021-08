Gabriela Zamora Gallardo: emprendedora literaria

Emprender es atreverse a llevar adelante una idea e implica transitar diferentes procesos para alcanzar lo que se soñó. Cabe aclarar que se circunscribe a muchas áreas, no es exclusivo de algunos rubros, por lo que el mundo de las letras no está ajeno al universo emprendedor.

El emprendimiento de hoy es literario, y la emprendedora es la rafaelina Gabriela Beatriz Zamora. Gabriela junto a su marido, Marcelo Torreano, tienen 3 hijas, Gisela, Eloisa y Melani, y 3 nietos Lazaro, Josefina y Felipe ya un angelito que brilla en el cielo. Ella escribe desde pequeña y se ha atrevido a lanzar al mercado su libro.

- ¿Cómo comenzó tu gusto por la literatura?

- Desde chica me gustó leer y escribir, a partir de los once años empecé a coleccionar cuadernos con poesías, frases, para mí eran como un diario íntimo. Recuerdo, además, que, en los años de secundaria, mí profesora de literatura, Susana Stoffel al leer algunos de mis poemas, me alentó a cultivar esa pasión por escribir, me recomendó que no deje de hacerlo, esas palabras las sentí como señales que me fueron guiando para llegar a tener hoy mi primer libro en mis manos. En mi adolescencia participé de talleres literarios en el centro cultural, y en el diario La Opinión publicaron algunos de mis poemas, en un segmento dirigido por Elda Massoni. De cierta manera esta profesión siempre permaneció latente en mi persona, me gusta expresar en palabras los sentimientos, los momentos y las emociones.

- Emprender siempre es un desafío, si hablamos de emprendimientos literarios, ¿crees que el desafío es mayor?

- Escribir y emprender, una tarea osada tal vez, si, puede ser, pero no deja de tener la esencia que tiene todo emprendedor, pasión por lo que le gusta hacer, decisión, voluntad, y un poco de coraje. Hay una gran cercanía con aquel que sueña o emprende en un mundo más tangible, la inspiración es fundamental y en ambos casos la fuerza de la pasión y el amor por lo que uno hace, con lo que uno se identifica, o lo que uno sueña, lo ponen en el mismo punto de partida. Hoy, al emprender siento que tomo las riendas de mi vida para ir por lo que quiero.

- ¿Cómo decidiste lanzarte al mundo emprendedor?

- Cómo todo proyecto, cómo todo desafío uno de los grandes fantasmas son los miedos, por lo que tomar la decisión de dar el primer paso es lo primordial, los miedos van a estar siempre, las dudas, lo importante es dar ese paso, y aferrarse a la pasión que sentimos por lo que queremos hacer. Hubo un momento en el que comencé a centrar mi energía en lo que deseaba, y no en los miedos, y como magia se conectaron sucesos que dieron origen a oportunidades, los medios se facilitaron, personas surgieron para colaborar en mi proyecto, todo parecía conspirar a mi favor. Fue así que conocí a quien es mi colaboradora, la persona que me ayudó a editar el libro, Stefanía Lamas, y quien me alentó a comenzar la tarea de escribir y proyectar mi trabajo. Su mirada fue muy productiva a la hora de diagramar y decidir cómo quería orientar mi trabajo.

- Tu primer libro se titula “Como sol en primavera enamorados”, ¿de qué trata?

- Mi libro contiene en parte una recopilación de poemas que guardaba en esos viejos cuadernos, vivencias, y también la suma de charlas entre amigas donde el relato de las experiencias vividas me dio material para escribir. El tema elegido es el Amor, busqué filosofar sobre su esencia en base a las cosas simples de la vida. Con él invito a reflexionar sobre este sentimiento, sobre lo auténtico, y en la valentía de vivirlo en la plenitud de su naturaleza tan genuina, difícil tarea muchas veces para quienes como seres humanos nos desviamos en caprichos o antojos desvirtuando la pureza de ese noble sentimiento que es amar. La primera parte contiene reflexiones y poemas, voy desarrollando aquellas cuestiones que son una constante en la vida, por ejemplo, el encuentro, la pasión, las despedidas, lo prohibido, son algunos de los capítulos que a través de la poesía voy definiendo. El último capítulo habla de "hacer el amor" y contiene la narración de tres historias, la última de ellas resume la temática de la obra porque trata de los encuentros, las despedidas y la pasión.

Mi libro es la suma de noches de desvelos, días sin poder armar una frase, momentos en los que todo parecía desconectarse y nada surgía, pero siempre eran más fuerte las ganas de asumir el desafío. Entonces cerraba los ojos y surgía eso que llaman inspiración, eso que es como una chispa, y se dibujaban las imágenes en mi cabeza para plasmar las palabras en aquellas hojas en blanco.

- ¿Cuáles son tus desafíos, expectativas?

- Una de las expectativas que tenía con mi emprendimiento literario, ya la cumplí, es mi primer libro, vencí el miedo que me decía que era imposible, ahora siento que todo lo puedo y quiero más, por lo que ya estoy trabajando en un segundo libro que relata una experiencia muy dura y dolorosa que nos tocó vivir como familia. Otra es que conozcan mi trabajo y que el mismo logre al menos hacer pensar por momentos en aquellas cosas que están ahí dentro nuestro o muy cerca y por girar la rueda de la rutina, por vivir la vorágine del día a día, muchas veces no las advertimos, o las subestimamos, o sentimos que no las merecemos.

- ¿Dónde los interesados pueden adquirir tu libro?

- Generamos un Instagram para promocionar el libro. Además, aquí en Rafaela se puede conseguir en librería Paideia. En la ciudad de Córdoba en Alejandro Calderon Peluqueros, en Shopping Córdoba, también está a la venta.



CONTACTO:

GABRIELA ZAMORA GALLARDO

Instagram: @gabrielazamoragallardo

Teléfono: 3492326280