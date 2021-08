Requisitos sobre la inscripción

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda detalló los requisitos para inscribirse al programa nacional de acceso a la vivienda Casa Propia que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Al respecto, el secretario de Hábitat Amado Zorzón, comentó: “A partir de la voluntad del gobernador Omar Perotti de priorizar el hábitat y la vivienda de los santafesinos y santafesinas, encaramos a través del Ministerio de Infraestructura, con el compromiso de la ministra Silvina Frana, un minucioso trabajo articulado con Nación para cogestionar diferentes programas, con el fin de generar el acceso a la vivienda, pero también para contribuir a la reactivación económica de nuestra provincia”, precisó el funcionario. “Estos créditos son para que pueda acceder cualquier familia del país que busque construir su vivienda propia, tomando un préstamo a tasa cero, que sólo ajusta según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que publica el Indec, tomando la llamada fórmula Hog.Ar. Serán créditos para construcción por un monto máximo de $ 4,3 millones y con plazo de repago a 30 años”, detalló Zorzón.

Este sistema permite garantizar que la actualización de las cuotas se mueve de acuerdo a cómo evolucionen los salarios, no tomando en cuenta la inflación o una tasa de interés específica. El crédito corresponde a viviendas de entre 40 y 60 m2 y contempla además a tomadores y tomadoras de créditos que perciban hasta un salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Esto es una novedad, dado que es un grupo de beneficiarios que no suelen ser considerados sujetos de crédito debido a sus bajos ingresos. “Lo importante es seguir trabajando articuladamente, con una política federal de vivienda y hábitat, buscando siempre responder y solucionar la demanda habitacional de la provincia, lo que para nosotros representa un compromiso. Y estos planes federales son los que le devuelven la dignidad de vida a los vecinos y vecinas, con el objetivo de que la gente viva mejor", cerró Zorzón.



INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS

Para inscribirse, los interesados podrán ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia/construccion.

Los interesados en presentarse para acceder a los créditos Casa Propia deber cumplir los siguientes requisitos:

* Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

* Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

* Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $27.000 y $175.000.

* Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

* No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

* No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

* No encontrarse inhibido/a.

* Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

* No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). El terreno deberá estar escriturado antes del 31/8/2021, salvo que el terreno provenga de un organismo público.

* Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres).

* La construcción deberá destinada a la Construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie